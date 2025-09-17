В Роспотребнадзоре прокомментировали вспышку гепатита А под Самарой

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью гепатитом А ("желтухой") в Волжском районе.

"С момента регистрации первых случаев проводятся противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение дальнейшего распространения инфекции. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, контактные проходят обследование", - сообщили в Роспотребнадзоре, отвечая на запрос Волга Ньюс.

В ведомстве сообщили, что было привито более 3 тыс. человек. Также там заверили, что кроме иммунизации проводятся противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекция детских площадок, усилен контроль за водоснабжением и соблюдением противоэпидемического режима на объектах общественного питания и торговли, в школах и детском саду проведена дезинфекция.

Напомним, о вспышке гепатита А в Смышляевке порталу сообщили местные жители. Они также предоставили копии предписаний Роспотребнадзора о вакцинации. В документе от 3 сентября указывалось на необходимость вакцинировать проживающих "рядом с цыганской общиной".

Жители Смышляевки рассказывают, что в поселке зафиксировали десятки случаев заражения. В Роспотребнадзоре не стали называть количество заболевших.

Еще одно предписание было вынесено 10 сентября и уже касалось необходимости вакцинации жителей сельского поселения Черноречье, а также с. Преображенка.