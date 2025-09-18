День донора в "Самаранефтегазе": когда помощь — часть корпоративной культуры

Около двухсот сотрудников АО "Самаранефтегаз", дочернего общества НК "Роснефть", приняли участие в традиционной корпоративной акции — Дне донора, который проходил в течение двух дней.
Мобильный пункт Самарской областной станции переливания крови работал с самого утра прямо на территории предприятия, что позволило сотрудникам сэкономить самый ценный ресурс — время. Все желающие могли стать донорами после подготовки и медицинского обследования: перед сдачей крови каждый донор обязательно сдавал анализы, а также соблюдал углеводный перекус для поддержания сил.
Такая акция проводится на базе компании дважды в год — весной и осенью, что позволяет сотрудникам регулярно участвовать в донорском движении, не покидая рабочего места.
Наталья Сычева, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре — пресс-секретарь:
"Мы гордимся тем, что наши сотрудники всегда откликаются на призыв о помощи. День донора — это не просто акция, это проявление заботы о ближних, свидетельство нашей сплоченности и готовности прийти на помощь. Мы понимаем, что каждая доза крови — это шанс на спасение, и стремимся внести свой вклад в обеспечение достаточного запаса для регионального банка крови".
Ведущий специалист отдела в потребности оборудования Анастасия Акельева рассказала о своём опыте: "Для меня это важно, прежде всего, потому, что таким образом можно помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и нуждающимся в переливании. Всё организовано максимально комфортно. Это уже мой четвёртый раз, и процедура всегда проходит спокойно и безболезненно".
По словам Камиля Камеева, главного специалиста сектора по инвестиционной деятельности, участие в акции — это не только помощь, но и выражение гражданской позиции: "Решение сдать кровь было моим личным. Очень удобно, что мероприятие проходит на территории предприятия — это экономит наше время, а также организаторы создают все необходимые условия. Для меня это вторая донорская акция, и я вновь остался доволен комфортом процедуры. Огромное спасибо врачам!"
В акции приняли участие сотрудники разных подразделений предприятия — от рядовых специалистов до управленцев. Нефтяники продемонстрировали высокий уровень ответственности и сознательности. Благодаря их поддержке удалось собрать значительный объём крови, который направят в лечебные учреждения Самарской области.
День донора в "Самаранефтегазе" — это не просто благотворительная акция, а важная часть корпоративной культуры, основанной на взаимопомощи, неравнодушии и заботе о здоровье общества. Компания планирует и в дальнейшем развивать донорское движение, привлекая всё больше сотрудников к участию в подобных инициативных проектах.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас