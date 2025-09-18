День донора в "Самаранефтегазе": когда помощь — часть корпоративной культуры

Около двухсот сотрудников АО "Самаранефтегаз", дочернего общества НК "Роснефть", приняли участие в традиционной корпоративной акции — Дне донора, который проходил в течение двух дней.

Мобильный пункт Самарской областной станции переливания крови работал с самого утра прямо на территории предприятия, что позволило сотрудникам сэкономить самый ценный ресурс — время. Все желающие могли стать донорами после подготовки и медицинского обследования: перед сдачей крови каждый донор обязательно сдавал анализы, а также соблюдал углеводный перекус для поддержания сил.

Такая акция проводится на базе компании дважды в год — весной и осенью, что позволяет сотрудникам регулярно участвовать в донорском движении, не покидая рабочего места.

Наталья Сычева, начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре — пресс-секретарь:

"Мы гордимся тем, что наши сотрудники всегда откликаются на призыв о помощи. День донора — это не просто акция, это проявление заботы о ближних, свидетельство нашей сплоченности и готовности прийти на помощь. Мы понимаем, что каждая доза крови — это шанс на спасение, и стремимся внести свой вклад в обеспечение достаточного запаса для регионального банка крови".

Ведущий специалист отдела в потребности оборудования Анастасия Акельева рассказала о своём опыте: "Для меня это важно, прежде всего, потому, что таким образом можно помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и нуждающимся в переливании. Всё организовано максимально комфортно. Это уже мой четвёртый раз, и процедура всегда проходит спокойно и безболезненно".

По словам Камиля Камеева, главного специалиста сектора по инвестиционной деятельности, участие в акции — это не только помощь, но и выражение гражданской позиции: "Решение сдать кровь было моим личным. Очень удобно, что мероприятие проходит на территории предприятия — это экономит наше время, а также организаторы создают все необходимые условия. Для меня это вторая донорская акция, и я вновь остался доволен комфортом процедуры. Огромное спасибо врачам!"

В акции приняли участие сотрудники разных подразделений предприятия — от рядовых специалистов до управленцев. Нефтяники продемонстрировали высокий уровень ответственности и сознательности. Благодаря их поддержке удалось собрать значительный объём крови, который направят в лечебные учреждения Самарской области.

День донора в "Самаранефтегазе" — это не просто благотворительная акция, а важная часть корпоративной культуры, основанной на взаимопомощи, неравнодушии и заботе о здоровье общества. Компания планирует и в дальнейшем развивать донорское движение, привлекая всё больше сотрудников к участию в подобных инициативных проектах.