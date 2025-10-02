В Красноярском районе до конца года откроются два новых современных фельдшерско-акушерских пункта

Новые модульные здания для размещения подразделений Красноярской центральной районной больницы в селах Висловка и Шилан возводятся благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь".

В настоящее время на обоих объектах завершены основные этапы строительства: возведены каркасы, крыши и стены. Один из ФАПов, расположенный в Висловке, находится на стадии завершения отделочных работ. Это особенно значимое событие для местных жителей, так как ранее в селе не было собственного медицинского пункта. Уже определен медработник, который будет работать в подразделении.

В селе Шилан новый современный ФАП возводится взамен старого. После открытия в нем продолжит работать опытный местный фельдшер.

"Планируем, что до конца года оба фельдшерско-акушерских пункта начнут работать, — отметил главный врач Красноярской больницы Александр Крятов. — Это совершенно другие условия для медработников и пациентов — комфортные, светлые и теплые помещения".

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.