Благодаря программе "Земский доктор" в Елховскую больницу пришел новый специалист

В 2025 г. коллектив Елховской центральной районной больницы пополнил участник программы "Земский доктор/Земский фельдшер", врач-терапевт Сергей Кузовенков. Ранее специалист трудился военным врачом в госпитале. После выхода на пенсию он был приглашен на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.

В рамках программы врач получил единовременную компенсационную выплату 1,5 млн рублей.

"Одним из определяющих моментов при принятии решения для меня стали преимущества, которые дает участие в программе "Земский доктор" — единовременная выплата. Это существенная поддержка для медицинских работников, — рассказал Сергей Кузовенков. — На данный момент я продолжаю практику в терапевтическом отделении, где оказываю медицинскую помощь в основном пожилым пациентам с такими заболеваниями, как сахарный диабет, гипертония и остеохондроз".

В Елховской больнице проводится активная работа по привлечению новых сотрудников.

"Реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке, включая подъемные выплаты для начинающих специалистов и компенсацию аренды жилья. Мы ценим наших специалистов. Опыт нашего нового врача очень важен для круглосуточного терапевтического отделения", — подчеркнул главный врач больницы Леонид Винокуров.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизни", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы "Земский доктор / Земский фельдшер" в Самарской области уже стали 56 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.