Реабилитационный центр "Второй шанс" запустил уникальный проект по паралимпийскому фехтованию

11 сентября Центр медицинской реабилитации "Второй шанс" провел для общественности Тольятти День открытых дверей, на котором презентовал запуск нового проекта "Фехтование на равных" — паралимпийского фехтования для людей с инвалидностью и с ограничениями в движении, включая ветеранов СВО. Проект реализуется совместно с Тольяттинской федерацией фехтования.

На мероприятие были приглашены представители администрации г. о. Тольятти, городской думы, спортивных и общественных организаций. В этот день "Второй шанс" отмечал также свою первую круглую дату — 5-летие начала деятельности центра. Тем более значимой оказалась возможность во время праздника дать старт новому проекту.

Паралимпийское фехтование — первый подобный социальный проект в регионе, призванный помочь людям с ограниченными возможностями, это новый шаг в развитии реабилитации и спортивной адаптации.

В приветственной речи к участникам мероприятия заместитель главы г. о. Тольятти по социальным вопросам Дмитрий Лоскутов отметил: "Деятельность реабилитационного центра "Второй шанс" усиливает работу нашей системы здравоохранения. Замечательно, что новый проект касается поддержки и реабилитации ребят, пришедших с СВО. Около 20 человек уже в этом году получают помощь и консультации. Кроме оказания лечения, ликвидации последствий инсультов, тяжелых травм, в этом центре создана комфортная, душевная атмосфера. Надеюсь, что это только начало, и впереди еще много полезного для тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Новому проекту — успехов! Администрация Тольятти будет оказывать посильную поддержку в этом направлении".

Руководитель реабилитационного центра "Второй шанс" Зинаида Новик рассказала: "История нашего реабилитационного центра — это десятки и сотни историй преодоления, тысячи шагов, сделанных навстречу жизни. Каждый, кто когда-то здесь оказался, осознал, что "Второй шанс" — не просто имя компании, это настоящая реальность для каждого человека, помогающая начать жить с новыми силами и возможностями. Сегодня мы открываем важный проект, который, безусловно, является шагом в будущее. Фехтование на колясках — это не только про спорт. Это про волю, стойкость и внутреннюю свободу, это возможность почувствовать себя победителем и на дорожке, и в жизни.

Мы верим, что этот проект станет для кого-то началом новой яркой страницы в жизни. Наш центр существует ради того, чтобы человек, однажды оказавшийся в сложных обстоятельствах, вновь почувствовал вкус жизни, поверил в свои силы и понял, что он не один. Мы гордимся, что рядом с нами есть партнеры, единомышленники, готовые развивать этот проект, без них многое было бы невозможно сделать. И, конечно, благодарим наших ребят — участников проекта, которые каждый день вдохновляют нас своим мужеством, упорством и силой духа".

Для развития проекта в арсенале есть все необходимое — тренеры, поддержка и, главное, — горящие глаза ребят, в том числе ветеранов СВО. Первые участники проекта уже смогли продемонстрировать на мероприятии свои первые навыки в фехтовании. Один из спортсменов приехал в этот день из Самары ради того, чтобы потренироваться в Тольятти. Фехтование объединяет всех. Ведь однажды взяв в руки саблю, спортивное оружие, его уже нельзя оставить. За этим стоит благородство, стойкость и желание противостоять любым неприятным проблемам.

Руководитель Тольяттинской Федерации Фехтования Юлия Никулина поделилась: "Отрадно видеть, что благодаря нашему социальному проекту "Фехтование на равных" люди в самых непростых жизненных ситуациях могут быть на равных. Я верю, что такой паралимпийский вид спорта — фехтование на колясках — достигнет успехов, и наша команда обязательно окажется в победителях Паралимпийской Олимпиады".

В числе единомышленников и активных участников развития нового проекта — Ольга Гога, соучредитель НКО "Асоциация "Инициатива" и управляющий партнер ООО "Объединенная правовая компания", которая со своей командой обеспечивает юридическую поддержку реабилитационного центра. "Медицинская сфера всегда требует серьезного правового сопровождения, тем более, сейчас, когда эта деятельность осуществляются в рамках национальных проектов, — отметила она. — Я выражаю огромную благодарность руководству и всему коллективу центра "Второй шанс" за их работу. Мне удалось лично увидеть работу специалистов центра, которым можно поставить только "пятерки" за их труд. Я желаю большого роста и дальнейших успехов этой компании. Мы вместе будем стремиться к тому, чтобы "Второй шанс" стала самой передовой в своем деле в Самарской области".

Все желающие смогли в этот день пройти с экскурсией по центру и лично увидеть отремонтированные помещения, кабинеты физиопроцедур и массажа, специальные тренажеры, современное новейшее оборудование, а также задать все интересующие вопросы специалистам компании.

Главный врач реабилитационного центра "Второй Шанс" Максим Лабодин рассказал: "Реабилитация в настоящее время развивается очень быстро — появляется и суперсовременная аппаратура, и новые методики. В нашем центре много самого современного оборудования и в основе методики лежит комплексный подход. Мы стараемся, чтобы пациенты получали максимально качественную реабилитацию. При этом у нас огромные планы по развитию. В ближайшей перспективе — открытие отделения диагностики".

Коллектив компании заслуживает отдельных слов благодарности. В центре работают настоящие профессионалы своего дела, которые каждый день отдают нуждающимся в помощи людям свои умения, навыки, душу и мастерство. Здесь есть сотрудники, которые приходили в этот центр со своими травмами и проблемами, а затем прошли курсы реабилитации и в дальнейшем остались тут работать.

В завершении мероприятия Зинаида Новик подчеркнула: "Хочется, чтобы каждый, кто пришел сегодня поддержать нас, унес с собой частичку тепла, веры, поддержки и нашей любви. Позвольте завершить встречу словами, которые отражают нашу философию: "Я могу то, что не можешь ты. Ты можешь то, что не могу я. А вместе мы с вами можем творить великие дела. Ну, а если мы с вами не сможем великие — давайте творить маленькие, но с большой любовью!".