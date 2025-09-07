В минздраве рассказали о ходе прививочной кампании от гриппа в регионе

В пятницу, 5 сентября, в Самаре прошла пресс-конференция на тему вакцинации от гриппа. Текущий уровень заболеваемости пока не превышает эпидемический порог. Однако, в области фиксируется активность вирусов парагриппа, аденовирусов, риновирусов, РС-вирусов и сезонных коронавирусов.

Прозвучало, что на сегодняшний день уже поступило за счет федеральных поставок около 600 тысяч доз вакцины — это "Совигрипп", "Ультрикс Квадри" и "Флю М". В наличии есть вакцины для детей, взрослых и беременных. Все вакцины содержат обновленные штаммы вирусов, актуальные для осенне-зимнего сезона 2025-2026.

"Мы уже привили более 100 тысяч на данный момент. По предварительным данным, запланировано, что прививка будет почти у 1 895 000 человек, то есть это очень большое количество населения", — поделился замминистра здравоохранения Сергей Вдовенко. Также спикер отметил, что все вакцины — отечественные, они все хорошо переносятся.

Эксперты также отметили, что вакцинация должна проходить комплексно. "Прививаться должны семьями, прививаться должны взрослые, прививаться должны дети. Особенно актуальна эта прививка для школьников, где массовость, где соответственно есть определенная скученность и там угроза развития этого заболевания возрастает", — объясняет главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик.

На данный момент в 51 медицинской организации работает 137 кабинетов вакцинации. Кроме этого, для тех пациентов, которые по тем иным причинам трудно дойти до поликлиники — больные пациенты, пациенты 65+, имеющие хронические заболевания, будет организовано 163 мобильные бригады для вакцинации на дому. Эти же мобильные бригады будут работать и на предприятиях.