16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В минздраве рассказали о ходе прививочной кампании от гриппа в регионе Жителей Самары призывают прививаться от гриппа заранее Порядка 1,4 млн жителей Самарской области в этом году прошли диспансеризацию "Соответствует задачам первичного звена": в селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы В Самарской области резко выросло число заболевших коронавирусом

Здравоохранение Общество

В минздраве рассказали о ходе прививочной кампании от гриппа в регионе

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 5 сентября, в Самаре прошла пресс-конференция на тему вакцинации от гриппа. Текущий уровень заболеваемости пока не превышает эпидемический порог. Однако, в области фиксируется активность вирусов парагриппа, аденовирусов, риновирусов, РС-вирусов и сезонных коронавирусов.

Фото: Александра Белова

Прозвучало, что на сегодняшний день уже поступило за счет федеральных поставок около 600 тысяч доз вакцины — это "Совигрипп", "Ультрикс Квадри" и "Флю М". В наличии есть вакцины для детей, взрослых и беременных. Все вакцины содержат обновленные штаммы вирусов, актуальные для осенне-зимнего сезона 2025-2026.

"Мы уже привили более 100 тысяч на данный момент. По предварительным данным, запланировано, что прививка будет почти у 1 895 000 человек, то есть это очень большое количество населения", — поделился замминистра здравоохранения Сергей Вдовенко. Также спикер отметил, что все вакцины — отечественные, они все хорошо переносятся.

Эксперты также отметили, что вакцинация должна проходить комплексно. "Прививаться должны семьями, прививаться должны взрослые, прививаться должны дети. Особенно актуальна эта прививка для школьников, где массовость, где соответственно есть определенная скученность и там угроза развития этого заболевания возрастает", — объясняет главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Сергей Китайчик.

На данный момент в 51 медицинской организации работает 137 кабинетов вакцинации. Кроме этого, для тех пациентов, которые по тем иным причинам трудно дойти до поликлиники — больные пациенты, пациенты 65+, имеющие хронические заболевания, будет организовано 163 мобильные бригады для вакцинации на дому. Эти же мобильные бригады будут работать и на предприятиях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5