В ФАПах Самарской области в пять раз выросло количество измерений с помощью портативных телемедицинских кейсов

В 2025 г. с помощью программно-аппаратного комплекса (ПАК) Health Check-Up, разработанного в Институте инновационного развития СамГМУ Минздрава России, в фельдшерско-акушерских пунктах региона проведено более 17 тыс. измерений. За последние два года этот показатель вырос более чем в пять раз: в 2023 г. провели чуть более 3 тыс. измерений.
За два года также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов. Если в 2023 г. обследование прошли 354 человека, то в 2025 г. почти в семь раз больше — 2381 человек. Такими кейсами оснащены 100 ФАПов региона.
"Для нас в приоритете — разработка решений, которые помогут первичному звену здравоохранения более эффективно выполнять свои задачи, оптимизировать рабочие процессы и повысить доступность медицинской помощи для населения", — отметил руководитель направления "Телемедицина" ИИР СамГМУ, доцент кафедры научных и инновационных технологий в здравоохранении СамГМУ Петр Кшнякин.
Кейс оснащен медицинскими приборами, каждый из которых обладает функцией дистанционной передачи данных пациентов. С помощью Health Check-Up можно проводить измерение артериального давления, уровень насыщения крови кислородом, электрокардиографию, измерение уровня сахара в крови и другие виды медицинских исследований. Для быстрого реагирования на отклонения здоровья разработчики интегрировали в ПАК систему цветовой индикации "Светофор". Она позволяет фельдшерам и врачам мгновенно интерпретировать результаты измерений и принимать необходимые меры.
"С использованием телемедицинского кейса, который есть почти во всех ФАПах района, мы проводим различные диагностические мероприятия при оказании неотложной помощи, при проведении диспансеризации, профосмотров, — отметила фельдшер ФАП села Софьино Приволжского района Марина Алексевнина. — С помощью кейса можно снять ЭКГ, получить консультацию врачей областного центра или ЦРБ, связаться с терапевтом, который тут же в цифровом виде посмотрит ЭКГ, оценит состояние пациента и поможет оказать квалифицированную медицинскую помощь".
Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых стратегических и тактических подходов к работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний — цель федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас