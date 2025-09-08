Ключ к здоровой стройности: в Клинике доктора Чирковой прошла образовательная конференция

28 августа 2025 года в ивент-холле "Сигнал" состоялась масштабная образовательная конференция "Формула стройности от А до Я: тренды похудения 2025", организованная Клиникой доктора Чирковой. Мероприятие собрало более 100 гостей, среди которых были как пациенты и друзья клиники, так и ведущие специалисты в области здоровья, красоты и спорта.

Конференция стала настоящим центром притяжения для всех, кто стремится к стройности и здоровью, но хочет достичь этого безопасно и эффективно. В динамичной и вдохновляющей атмосфере эксперты поделились самыми актуальными знаниями и трендами в области похудения, отвечая на главные вопросы современности: как худеть без вреда для здоровья и достигать устойчивых результатов.

Мария Чиркова — главный врач клиники, представила свое видение правильного похудения с точки зрения нутрициологии. Она рассказала о последних достижениях в области пептидной терапии и современных аппаратных процедурах для коррекции фигуры, подчеркнув их безопасность и высокую эффективность.

Светлана Манцагова и Елена Широкорад, эндокринологи, провели глубокий анализ гормональных причин, влияющих на набор лишнего веса, и предложили персонализированные подходы к их коррекции.

Александр Тюрин, бариатрический хирург, подробно осветил хирургические методы борьбы с ожирением, объяснив, кому и в каких случаях они показаны.

Максим Поворознюк, пластический хирург, рассказал о возможностях эстетической хирургии как завершающего этапа в формировании идеальных пропорций тела.

Марсель Мухаметшин, психотерапевт, поднял важнейшую тему психологии в лечении ожирения и расстройств пищевого поведения, подчеркнув, что работа с внутренним состоянием является неотъемлемой частью пути к стройности.

Конференция прошла в формате живого диалога, где гости могли задать спикерам интересующие их вопросы и получить экспертные ответы. Атмосфера мероприятия была наполнена позитивной энергией, стремлением к самосовершенствованию и верой в то, что здоровая стройность — это реальность, доступная каждому.

Клиника доктора Чирковой выражает искреннюю благодарность всем, кто принял участие в конференции: "Мы гордимся тем, что смогли собрать столь авторитетных специалистов и такую активную аудиторию, объединенную стремлением к здоровому образу жизни".