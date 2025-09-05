Около 3 тыс. жителей города Снежное получили помощь врачей Самарской области

Бригада добровольцев в составе семи врачей из учреждений здравоохранения региона в конце лета приехали в Центральную городскую больницу Снежного Донецкой Народной Республики для оказания амбулаторной медицинской помощи жителям региона.

Невролог, оториноларинголог, эндокринолог, педиатр, травматолог-ортопед, офтальмолог, уролог ежедневно принимают более 200 пациентов. С 19 августа специалисты провели около 3 тыс. амбулаторных приемов, а также проконсультировали пациентов в стационаре.

С 2022 г. правительство Самарской области в рамках Соглашения о сотрудничестве с администрацией города Снежное подшефному городу оказывает всестороннюю поддержку. Губернатор Вячеслав Федорищев лично контролирует выполнение поручений по линии взаимодействия с городом Донецкой Народной Республики. Социальная сфера остается безусловным приоритетом. За три года медицинские работники региона осуществили более 20 выездов.

"Мы продолжаем оказывать помощь жителям нашего города-побратима Снежное. Работа ведется системно и комплексно: организован амбулаторный прием, при необходимости осуществляется подключение к стационарной медицинской помощи. Для нас это не просто профессиональная задача, но и важная гуманитарная миссия - поддержка жителей в таких непростых условиях, - отметил руководитель бригады, врач-травматолог, заведующий травматологическим отделением Самарской городской больницы №10 Александр Шерстобитов. - Особое внимание, конечно, уделяем качеству оказываемой помощи. Наши пациенты отмечают высокий уровень профессионализма и внимательное отношение врачей из Самарской области. Мы убеждены, что такая работа укрепляет взаимное доверие и подтверждает значимость сотрудничества между нашими регионами".