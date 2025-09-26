16+
ОТП Банк вошел в ТОП-10 банков с лучшим клиентским сервисом

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Согласно второму ренкингу Центрального Банка РФ, опубликованному по итогам первого полугодия 2025 года, ОТП Банк занимает 10-е место среди всех кредитных организаций ренкинга по минимальному количеству обоснованных жалоб потребителей финансовых услуг по вопросам кредитования физических лиц.

Ключевой индикатор ренкинга — количество жалоб на 100 000 выданных кредитов — составил всего 0,59, что значительно ниже среднерыночных значений. Небольшое число претензий со стороны клиентов, оформляющих кредитные продукты, позволило ОТП Банку войти в десятку самых клиентоориентированных банков страны.

"Попадание в общероссийский топ-10 с минимальным числом жалоб — это не случайность, а следствие выстроенной клиентоцентричной политики, — комментируют в ОТП Банке. — Мы стремимся к тому, чтобы наши продукты были не только выгодными, но и абсолютно понятными и прозрачными, а сервис — комфортным на всех этапах взаимодействия. Низкий показатель жалоб и стабильно растущий уровень NPS подтверждают правильность выбранного пути".

В рамках данного ренкинга ЦБ РФ ранжирует банки по трем группам: системно значимые, крупные и прочие кредитные организации. В своей группе (банки, не являющиеся системно значимыми) ОТП Банк также продемонстрировал один из лучших результатов, заняв 3-е место.

Ренкинг кредитных организаций (в соответствии с перечнем кредитных организаций, сформированным по итогам предшествующего отчетного года) по относительному количеству обоснованных жалоб потребителей финансовых услуг по вопросам кредитования физических лиц формируется ЦБ РФ с 2024 года.

Методология расчета индикатора основана на объективном показателе — количестве обоснованных жалоб, приходящихся на 100 тысяч выданных кредитов. Чем меньше его значение, тем выше качество сервиса и удовлетворенность клиентов.

