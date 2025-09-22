16+
НОВИКОМ готовится ко II Финансовому форуму промышленного строительства

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) примет участие в работе II Финансового форума промышленного строительства "Комплексный подход к организации финансирования сооружения крупных промышленных объектов". Банк с 2022 года является членом Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО), выступающей организатором мероприятия.

За годы сотрудничества НОВИКОМ выстроил эффективное взаимодействие с предприятиями АСКАО: на сегодняшний день общий кредитный лимит, установленный банком для участников ассоциации, составляет 40 млрд рублей. Финансирование направляется на участие компаний в тендерах и аукционах, а также на реализацию масштабных контрактов в сфере промышленного строительства.

Форум, который состоится в Москве 23 сентября, соберет представителей промышленности, строительных организаций, финансовых институтов и экспертов отрасли. В центре обсуждения — обеспечение финансирование на всех этапах инвестиционно-строительного процесса, возможности привлечения зарубежных инвестиций, а также развитие государственно-частного партнерства и актуализация льготных программ субсидирования и грантовой поддержки. Отдельное внимание будет уделено мерам государственной поддержки технопарков как важного инструмента восстановления и развития промышленности в текущих экономических условиях.

НОВИКОМ обладает значительной экспертизой в реализации мер господдержки, предоставляя льготное кредитование для высокотехнологичных предприятий и их цепочки кооперации. Банк предлагает клиентам комплексные решения, учитывающие специфику промышленного строительства и особенности долгосрочных инвестиционных циклов.

"Сотрудничество с АСКАО имеет для нас стратегическое значение. Мы видим, какую важную роль играют предприятия Ассоциации в реализации масштабных проектов атомной отрасли, и готовы предлагать им надежные финансовые решения, обеспечивающие устойчивое развитие и технологическое лидерство России", — отметил старший вице-президент НОВИКОМа — директор департамента малого и среднего бизнеса Денис Есипенок.

