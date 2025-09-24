НОВИКОМ и ПАО "Россети Ленэнерго" заключили кредитное соглашение на 3 млрд рублей

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) предоставит финансирование в размере 3 млрд рублей ПАО "Россети Ленэнерго" (дочернему обществу ПАО "Россети"). Кредитный договор заключен сроком на 5 лет. Средства планируется направить на финансирование производственно-хозяйственной деятельности компании, в том числе на реализацию инвестиционных проектов.
Заключение договора стало возможным благодаря участию НОВИКОМа в конкурсной процедуре, где банк предложил оптимальные условия финансирования. Сделка подтверждает глубокую экспертизу банка по поддержке ключевых игроков реального сектора экономики и содействию в реализации значимых инвестиционных проектов.
"Предоставляя финансирование одной из крупнейших компаний энергетического сектора, мы вносим свой вклад в развитие инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Полученные средства помогут обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей в регионах присутствия "Россети Ленэнерго", повысить надежность энергосистемы, а следовательно, обеспечить энергетическую безопасность", — отметил Александр Сергеев, управляющий филиалом НОВИКОМа в Санкт-Петербурге.
"Сотрудничество с банком предоставляет широкие возможности для развития системообразующей территориальной сетевой организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также оптимизации стоимости привлечения средств для финансирования ее инвестиционной программы", — рассказал Александр Гридин, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети Ленэнерго".
ПАО "Россети Ленэнерго" — одна из крупнейших и старейшая распределительная сетевая компания страны. Основными функциями компании являются передача электрической энергии, а также технологическое присоединение потребителей к сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
