Стали известны место и дата прибытия поезда Деда Мороза в Самарскую область

В 2025 году Дед Мороз отправился в путешествие по России в пятый раз. В этом году поезд главного волшебника проедет свыше 20 тысяч километров и посетит 70 городов с большими и малыми программами. В Самарской области состав сделает остановку в Тольятти.

Путешествие начнется 19 ноября с Владивостока. Конечная остановка запланирована в Великом Устюге 11 января. В Самаре в этом году остановки не будет, однако 17 декабря поезд Деда Мороза прибудет в Тольятти.

В состав традиционно включены "вагон-приемная" главного волшебника, вагон "Сказочная деревня" для проведения игр и квестов, "вагон-сцена" и "вагон-кукольный театр" для представлений, "вагон-лавка" с северными сувенирами, "вагон-буфет" и "вагон-ресторан" для чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Продажа билетов открывается за 30 суток до прибытия состава в тот или иной город, где предусмотрена стандартная программа. Приобрести билет можно только на сайте ОАО "Российские железные дороги" rzd.ru в специальном разделе.

Более подробно с расписанием, программами и стоимостью билетов можно ознакомиться на официальном сайте события.