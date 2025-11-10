16+
Общество

Стали известны место и дата прибытия поезда Деда Мороза в Самарскую область

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2025 году Дед Мороз отправился в путешествие по России в пятый раз. В этом году поезд главного волшебника проедет свыше 20 тысяч километров и посетит 70 городов с большими и малыми программами. В Самарской области состав сделает остановку в Тольятти.

Фото: "Поезд Деда Мороза" https://poezddedamoroza.ru/

Путешествие начнется 19 ноября с Владивостока. Конечная остановка запланирована в Великом Устюге 11 января. В Самаре в этом году остановки не будет, однако 17 декабря поезд Деда Мороза  прибудет в Тольятти.

В состав традиционно включены "вагон-приемная" главного волшебника, вагон "Сказочная деревня" для проведения игр и квестов, "вагон-сцена" и "вагон-кукольный театр" для представлений, "вагон-лавка" с северными сувенирами, "вагон-буфет" и "вагон-ресторан" для чаепитий, а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

Продажа билетов открывается за 30 суток до прибытия состава в тот или иной город, где предусмотрена стандартная программа. Приобрести билет можно только на сайте ОАО "Российские железные дороги" rzd.ru в специальном разделе.

Более подробно с расписанием, программами и стоимостью билетов можно ознакомиться на официальном сайте события.

Поезд Деда Мороза — празднично оформленная передвижная резиденция с остановками на крупных станциях. В большинство городов состав прибывает с паровозами, среди которых П-36 — самый надежный, мощный и быстрый пассажирский паровоз России. 

 

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

