Общество

"Встреча с главой государства вдохновила на новые победы": коллектив и воспитанники "Орбиты" поделились впечатлениями от визита президента

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 6 ноября, Владимир Путин в ходе рабочего визита в Самару посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Орбита". Здесь Глава государства осмотрел ледовую арену и универсальный спортзал, побеседовал со спортсменами-фигуристами и баскетболистами — воспитанниками Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1.

Фото: kremlin.ru

Президента сопровождали заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, помощник президента Алексей Дюмин, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Мы познакомили Владимира Владимировича с нашим комплексом, рассказали о тех видах спорта, по которым здесь ведут подготовку. В целом ему очень понравилось, он осмотрели ледовую арену, где проходила тренировка фигуристов. Далее мы побывали в игровом спортивном зале, где тренируются баскетболисты. Конечно, было волнительно, но такая оценка нашей работы важна для нас, — поделился по итогам посещения заведующий ФОК "Орбита" Дмитрий Мамкаев. — Наш комплекс расположен на границе двух самых густонаселенных районов города, здесь хорошая транспортная доступность. Дети сюда с удовольствием приходят, им это удобно. Здесь мы обеспечиваем комфортные, безопасные условия для тренировок".

"Орбита" считается одним из самых крупных спортивных центров Самарской области. На базе комплекса проходят тренировки учащихся детско-юношеских спортивных школ.

Комплекс "Орбита" является основной базой подготовки для двукратного призера Паралимпийских игр, двукратного призера Чемпионата мира Кирилла Пульвера. "Мы за него очень болеем и всегда радуемся его победам", — рассказал Дмитрий Мамкаев.

В ходе осмотра физкультурно-оздоровительного комплекса президент России Владимир Путин оценил тренировку фигуристов. "Красавцы!" — прокомментировал глава государства парное катание воспитанников "Орбиты".

"Не буду скрывать: мы готовились ко встрече с президентом. Руководство спортивной школы и спорткомплекса "Орбита" предупредили, что визит делегации выпадает на время тренировки моей группы. Заранее определились с ребятами, что будем показывать почетным гостям. Тренировка началась минут за 40 до приезда делегации: мы успели размяться и начать работу. Президент узнал у детей, сколько лет они занимаются фигурным катанием, и попросил что-нибудь показать. Тогда одна из наших пар откатала свою произвольную программу. Ребята попросили нашего президента дать советы начинающим спортсменам. Главный совет, который дал детям Владимир Владимирович: любить труд и получать удовольствие от того, чем занимаешься. И, конечно, трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Уверена, что эта встреча воодушевит ребят учиться и заниматься спортом с еще большей отдачей", — поделилась впечатлениями тренер-преподаватель отделения зимних видов спорта ГАУ СШОР № 1 Татьяна Левина.

Виктория Слета занимается в секции четвертый год и мечтает стать профессиональной баскетболисткой. Встреча с Главой государства вдохновила на новые победы, признается юная спортсменка.

"Было волнительно очень и радостно одновременно! Не каждый день встречаешься с Президентом, а еще и то, что к нам подключилось много городов России — Самара оказалась в центре внимания. Невероятные эмоции", — рассказала воспитанница спортшколы.

