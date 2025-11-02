На время форума "Россия — спортивная держава" в Самаре введут ограничения для велосипедов и электросамокатов

Дополнительные ограничения для велосипедистов и пользователей СИМ будут действовать в период подготовки и проведения Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", сообщает мэрия Самары.

С 00:01 4 ноября до 23:59 7 ноября дополнительно будет ограничено движение велосипедов и средств индивидуальной мобильности по следующим участкам улично-дорожной сети:

по ул. Молодогвардейской, на участке от ул. Невской до ул. Льва Толстого;

по ул. Полевой, на участке от ул. Галактионовской до Волжского пр.;

по ул. Маяковского, от ул. Галактионовской до Волжского пр.;

по Волжскому пр., от ул. Полевой до ул. Вилоновской;

по ул. Галактионовской, от ул. Полевой до ул. Вилоновской.

Остановка и стоянка средств индивидуальной мобильности и велосипедов на вышеуказанных участках улиц также будут запрещены.

Кроме того, в дни проведения форума в областной столице будет ограничено движение легковых и грузовых автомобилей, а схема движения общественного транспорта будет скорректирована.

Напомним также, что в завершающий день Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Самаре состоится Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, и выставка военно-исторической техники. В связи с этим будет временно скорректировано движение транспорта в исторической части города.