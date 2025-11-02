16+
На время форума "Россия — спортивная держава" в Самаре введут ограничения для велосипедов и электросамокатов Более 100 каштанов высадили вдоль Московского шоссе и ул. Ново-Садовой в рамках осеннего озеленения В Самарской области сформируют подразделения для защиты от атак БПЛА Самарская больница им. Н.И.Пирогова отметила юбилей В Самарской области завершено благоустройство 119 общественных территорий

Общество

На время форума "Россия — спортивная держава" в Самаре введут ограничения для велосипедов и электросамокатов

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Дополнительные ограничения для велосипедистов и пользователей СИМ будут действовать в период подготовки и проведения Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", сообщает мэрия Самары.

С 00:01 4 ноября до 23:59 7 ноября дополнительно будет ограничено движение велосипедов и средств индивидуальной мобильности по следующим участкам улично-дорожной сети:

  • по ул. Молодогвардейской, на участке от ул. Невской до ул. Льва Толстого;
  • по ул. Полевой, на участке от ул. Галактионовской до Волжского пр.;
  • по ул. Маяковского, от ул. Галактионовской до Волжского пр.;
  • по Волжскому пр., от ул. Полевой до ул. Вилоновской;
  • по ул. Галактионовской, от ул. Полевой до ул. Вилоновской.

Остановка и стоянка средств индивидуальной мобильности и велосипедов на вышеуказанных участках улиц также будут запрещены.

Кроме того, в дни проведения форума в областной столице будет ограничено движение легковых и грузовых автомобилей, а схема движения общественного транспорта будет скорректирована.

Напомним также, что в завершающий день Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Самаре состоится Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, и выставка военно-исторической техники. В связи с этим будет временно скорректировано движение транспорта в исторической части города.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

