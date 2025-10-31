В Самаре частично перекроют 11 дорог на время форума "Россия — спортивная держава"

В Самаре 5 ноября, в первый день XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", состоится массовый забег "Чистый спорт". Его участники стартуют утром с площади им. В. В. Куйбышева, маршрут будет пролегать по историческому центру города. В связи с этим для обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности.

С 6:00 до 12:00 5 ноября недоступными для проезда будут участки следующих улиц:

ул. Венцека — от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской;

ул. Куйбышева — от ул. Венцека до ул. Некрасовской;

ул. Фрунзе — от ул. Венцека до ул. Некрасовской;

ул. Чапаевская — от ул. Венцека до ул. Ульяновской;

ул. Молодогвардейская — от ул. Венцека до ул. Ленинградской, от ул. Ленинградской до ул. Красноармейской и от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

ул. Некрасовская — от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской;

ул. Льва Толстого — от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской;

ул. Красноармейская — от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

ул. Вилоновская — от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

ул. Ульяновская — от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

ул. Галактионовская — от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.

На вышеуказанных участках улично-дорожной сети на период с 18:00 4 ноября до 12:00 5 ноября введут запрет на остановку и (или) стоянку транспортных средств. Действие ограничительных мер не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными Управлением МВД России по Самаре.

Для проведения забега "Чистый спорт" на период с 06:00 до 12:00 5 ноября будет приостановлена работа следующих маршрутов общественного транспорта:

автобусного маршрута № 11 "Губернский рынок — Станция метро "Алабинская";

троллейбусного маршрута № 6 "Губернский рынок — Грозненская";

троллейбусного маршрута № 16 "Губернский рынок — 6-й причал".

Кроме того, с 6:00 до 12:00 5 ноября трамваи восьми маршрутов будут следовать по следующим схемам:

трамвайный маршрут № 1 "Ул. Чапаевская — Автостанция "Аврора": автостанция Аврора — ул. Аэродромная — ул. Партизанская — ул. Тухачевского — ул. Дачная — ул. Пензенская — ул. Урицкого — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Киевская — ул. Партизанская — ул. Аэродромная;

трамвайный маршрут № 3 "Ул. Чапаевская — Юнгородок": от "Юнгородка" — по своему маршруту до ул. Красноармейской, далее через ул. Урицкого — ул. Пензенскую — ул. Дачную — ул. Тухачевского — ул. Партизанскую, а затем своим маршрутом до "Юнгородка";

трамвайный маршрут № 5 "Ул. Чапаевская — Барбошина поляна — стадион "Самара Арена": в прямом направлении — ул. Тухачевского — ул. Дачная — ул. Пензенская — ул. Урицкого — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская и далее по своему маршруту; в обратном направлении — сначала по своему маршруту до ул. Арцыбушевской, далее ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Киевская;

трамвайный маршрут № 15 "Ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Чапаевская": ул. Тухачевского — ул. Дачная — ул. Пензенская — ул. Урицкого — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Киевская — ул. Тухачевского;

трамвайный маршрут № 16 "Ул. Тухачевского — Железнодорожный вокзал — ул. Чапаевская": ул. Тухачевского — ул. Дачная — ул. Пензенская — ул. Урицкого — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Киевская — ул. Тухачевского;

трамвайный маршрут № 20 "Ул. Фадеева — Ул. Чапаевская": в прямом направлении — сначала по своему маршруту до ул. Красноармейской, далее ул. Урицкого — ул. Пензенская — ул. Дачная — ул. Тухачевского; в обратном направлении — ул. Тухачевского — ул. Киевская — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая, далее по своему маршруту;

трамвайный маршрут № 20к "Ул. Фадеева — ул. Чапаевская": в прямом направлении — по своему маршруту до ул. Красноармейской, далее ул. Урицкого — ул. Пензенская — ул. Дачная — ул. Тухачевского; в обратном направлении — ул. Тухачевского — ул. Киевская — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая, далее по своему маршруту;

трамвайный маршрут № 22 "15-й микрорайон — Ул. Чапаевская": по своему маршруту до ул. Полевой, далее ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Киевская — ул. Тухачевского — ул. Дачная — ул. Пензенская — ул. Урицкого — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая, далее по своему обычному маршруту.

С 06:00 до 12:00 5 ноября изменят трассы следования и автобусы, работающие на маршрутах №№ 2, 3, 5д, 23, 24, 34, 37, 41, 46, 47, 48д, 50, 53, 61, 88, 90, 91, 226, 261.

Также обращаем внимание на то, что в связи с проведением международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" будет временно ограничено движение транспорта в районе Дворца спорта им. В. С. Высоцкого. Ограничение будет действовать уже с 06:00 4 ноября до 23:59 7 ноября на участке улицы Молодогвардейской от улицы Маяковского до улицы Полевой. Также на данном участке с 18:00 3 ноября до 23:59 7 ноября будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств, за исключением спецмашин полиции, скорой медицинской помощи и пожарной охраны.

Кроме того, в связи с перекрытием участка улицы Молодогвардейской по измененным трассам с 06:00 4 ноября до 23:59 7 ноября проследуют автобусы №№ 24 и 91.

Отметим, что в зоне ограничения движения транспорта светофоры переведут в режим желтого мигания, перекрестки и пешеходные переходы будут временно нерегулируемыми. По согласованию с отделом Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Самара установят временные технические средства организации движения, расставят блоки парапетных ограждений и (или) выставят коммунальную технику на границах участков, движение по которым будет ограничено.

Кроме того, связи с проведением форума и в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Самары будут введены временные ограничения для движения грузового транспорта.

Ограничения будут действовать с 4 по 7 ноября 2025 года на участках автомобильных дорог регионального значения в границах города Самары.

Для обеспечения бесперебойного снабжения города доставка продуктов питания и моторного топлива будет разрешена в ночное время: с 00:00 до 06:00 часов с 4 по 7 ноября 2025 года. Перевозчикам необходимо иметь при себе путевой лист с указанием соответствующего маршрута.

Просим жителей Самары, гостей региональной столицы, участников Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" учитывать временные изменения и заранее планировать свои поездки.