Спрос на AI-специалистов превышает предложение в Самарской области

За 9 месяцев 2025 г. работодатели Самарской области опубликовали 640 вакансий, требующих или ожидающих навыков работы с искусственным интеллектом. Это в два раза превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Такие данные предоставила руководитель пресс-службы hh.ru в макрорегионе Поволжье Ирина Егорова на круглом столе, посвященном влиянию искусственного интеллекта на рынок труда Самарской области и прошедшем во вторник, 28 октября.

Наибольшее количество вакансий, связанных с ИИ, приходится на дизайнеров, художников, финансовых и инвестиционных аналитиков, а также администраторов (преимущественно в банковском секторе). Это отражает тенденцию к оптимизации интеллектуальной деятельности и рутинных операций, связанных с креативными функциями и поддержкой бизнеса. При этом в других регионах Поволжья более востребованы творческие специальности (копирайтеры, редакторы, маркетологи и пиарщики), что говорит о некоторой специфике самарского рынка.

Согласно статистике, только 13% россиян используют искусственный интеллект ежедневно в работе, при этом лидерами являются специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR (42%), за ними следуют IT-специалисты (32%) и работники сферы искусства, развлечений и масс-медиа (29%). Преобладающее большинство (61%) работников проверяют данные, сгенерированные искусственным интеллектом, что подчеркивает важность критического мышления и профессионального опыта.

Как отметила Ольга Семанина, руководитель Самарского офиса ООО "Такском", в компании остро ощущается потребность в специалистах по прикладной информатике, способных разрабатывать программное обеспечение, в том числе для работы с электронными документами, маркировкой и отчетностью. Также существует дефицит специалистов по продажам, обладающих глубоким пониманием предлагаемых ИИ-решений.

Система образования уже адаптируется к новым реалиям. Так, в системе среднего профессионального образования появилась новая специальность "Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта". Вузы, например, ПГУТИ, активно открывают магистратуры по данному направлению (в прошлом году поступило 111 человек).

На круглом столе эксперты акцентировали внимание на том, что нейросети — это инструмент для повышения эффективности, однако не замена человеческого труда.