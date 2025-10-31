Раздел проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ теперь на сайте полпреда президента РФ в ПФО

На официальном сайте полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе pfo.gov.ru появился новый раздел, посвящённый проекту #МУЗЫКАВМЕСТЕ "Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья", — МузыкаПФО.

Проект реализован при поддержке полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова, Президентского фонда культурных инициатив и проекта "ДНК России".

Команда #МУЗЫКАВМЕСТЕ посетила все 14 регионов ПФО, где сняла 7 уникальных музыкальных композиций ("Течет река Волга", "Как молоды мы были", "Гляжу в озера синие" и др.), собрав их в формате живого исполнения под открытым небом — на фоне культурных, природных и этнографических достопримечательностей регионов.

В новом разделе сайта представлен первый видеоролик на песню "Течет река Волга", а далее вы увидите другие популярные композиции с участием более 400 исполнителей и творческих коллективов из всех регионов ПФО, в том числе Самарской области. Этот раздел станет виртуальным культурным пространством, раскрывающим культурный код Приволжья, его энергию, величие природы и любовь к Родине.

Приглашаем всех посетить раздел и окунуться в атмосферу музыкального путешествия по одному из самых ярких и многообразных федеральных округов России.