Народный фестиваль традиций "Русский характер", Ночь искусств и Большой этнографический диктант: в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства

Во вторник, 4 ноября, Самарская область вместе со всей страной встретит День народного единства. Этот день является символом сплоченности и единства многонациональных народов страны и учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от внешней агрессии польско-литовских интервентов. 4 ноября мы отмечаем не только историческую дату, но и важность консолидации в современном обществе.

Центральным событием станет народный фестиваль традиций "Русский характер", который пройдет 4 ноября с 11.00 до 18.00 в Струковском саду (Самара, ул. Красноармейская, 2а).

С 11.00 до 16.00 для гостей праздника в Струковском саду будет организовано 23 тематических площадки, где будут представлены:

• русская кухня,

• история русского оружия,

• литература, поэзия, фольклор,

• спортивные достижения,

• творческие и музыкальные выступления.

На площадке "Великое русское слово" актеры театра "Мастерская" будут читать произведения классиков. Здесь же будет работать "открытый микрофон", где смогут выступить начинающие поэты и авторы Самарской области. В 11.00 для маленьких гостей пройдет музыкальная сказка "По щучьему велению", а в 14.00 состоится читка пьесы Артема Малахова "Фуга ля минор", посвященной бойцам в зоне СВО.

В 15.00 все желающие смогут принять участие в массовом кулинарном мастер-классе по приготовления русского пряника в печи.

Площадки "Русская душа: песни подвига и воли" и фольклорная лаборатория "Раздолье песенное" порадуют яркой концертной программой с участием творческих коллективов: "Волжские казаки", ансамбль "Автоклуб", хор "Золотая лира", "Славица", "Вереск", "Традиция" и другие.

На тактико-историческом полигоне "Слава русского оружия" гости смогут прикоснуться к истории от Древней Руси до наших дней: примерить доспехи, поучаствовать в потешных турнирах, ознакомиться с выставкой артефактов Великой Отечественной войны и современными образцами вооружения. Важной частью станет волонтерская акция по совместному плетению маскировочных сетей, а также площадка "Казачий круг" с выставкой атрибутики и мастер-классами.

На площадке фестиваля будет работать мобильный пункт отбора на службу по контракту "Выбор сильных".

На площадке "Национальная палитра", организованной Домом дружбы народов, будет представлено культурное многообразие Самарской области через выставки музыкальных инструментов, головных уборов и кукол в национальных костюмах. На "Поляне ремесел и забав" мастера проведут интерактивные мастер-классы по ткачеству, плетению из лозы, валянию из шерсти и созданию народной куклы. Гости также смогут посетить "походную кузню" и попробовать силы в старинных настольных играх. Ярмарка "Самарский торжок" предложит изделия ручной работы от местных ремесленников.

Площадка "Вкусы разных эпох" согреет и порадует разнообразием. Гостей фестиваля ждет настоящее гастрономическое путешествие: пять тематических зон, каждая из которых воссоздает атмосферу исторической эпохи и предлагает попробовать блюда, приготовленные по старинным рецептам.

Томленные в чугунных горшках в настоящей русской печи щи и пышные пирожки с традиционными начинками, душистый крымский чай из самоваров на дровах, хрустящие сушки и натуральный мед, традиционная "солдатская" каша с тушенкой, пельмени и вареники — будет интересно и вкусно!

Наряду с фестивалем "Русский характер" с 11.00 до 18.00 в Струковском саду будет проходить фестиваль русской кухни. Жители и гости Самарской области смогут оценить мастерство ведущих рестораторов, поучаствовать в мастер-классах по приготовлению фирменных блюд и продегустировать их. Среди участников фестиваля: пекарни "Белотурка" и TidbiT, кафе "Будет вкусно", "Крошка-Картошка" и "Вкусный дом", ресто-бар "СУДАКЪ", ресторанный комплекс "Губернские бани", а также проект с настоящей русской печкой "от Души из Печи".

На площадке "Россия — спортивная держава" гости фестиваля смогут почувствовать атмосферу настоящего спортивного праздника. Здесь каждому представится возможность оценить уровень своей физической подготовленности, выполнив нормативы комплекса ГТО. Участников ждут спортивные активности: подтягивания на турнике, соревнования по перетягиванию каната, отжимания, наклоны и проверка на гибкость, работа с гирей и армреслинг.

Все участники фестиваля "Русский характер" смогут принять участие в историко-патриотической квест-викторине "Сила в единстве". Проходя 15 интерактивных станций квест-викторины, отвечая на вопросы и выполняя задания, дети и взрослые смогут в игровой форме узнать в том числе и об истории Дня народного единства, а собрав ключевую фразу "Единство народов" — получить заслуженный приз. Здесь не будет проигравших, ведь главный выигрыш — это новые знания и ощущение сопричастности.

Вход на фестиваль свободный. Все желающие могут стать частью события, посвященного единству, истории и традиционной культуре нашей страны.

Традиционно Самарская область присоединится к Всероссийской просветительской акции Федерального агентства по делам национальностей "Большой этнографический диктант". Она пройдет с 1 по 8 ноября 2025 года. Юбилейная, десятая по счету акция направлена на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и борьбу с фальсификацией истории.

Традиционно акция пройдет в двух форматах: очно и онлайн — на сайте. В Самарской области главными площадками станут Дом дружбы народов (г. Самара, ул. Воронежская, 9, 1 ноября, 12.00) и Самарская областная универсальная научная библиотека (г. Самара, пр. Ленина, 14 А, 6 ноября с 12.00).

К Дню народного единства приурочены мероприятия традиционной ежегодной акции "Ночь искусств". В 2025 году они пройдут под девизом "В единстве культур — сила народа". Учреждения культуры региона — активные участники всероссийской акции. В этот день музеи, театры, библиотеки региона подготовили специальные программы, приглашая жителей и гостей Самарской области окунуться в атмосферу творчества и единства.

1 ноября в 14:00 в Музее Алабина пройдет экскурсия по иммерсивной выставке "Тыл", которая представит уникальный взгляд на исторические события через призму жизни подростка, которому пришлось оставить учебу и пойти трудиться на военное предприятие вместо мужчин, ушедших на фронт защищать Родину.

3 ноября в 18:00 Самарский областной художественный музей приглашает жителей и гостей города на программу "В одной лямке", вдохновленную легендарным полотном Ильи Репина "Бурлаки на Волге". Особое событие вечера — читка от актеров театра "САМАРТ", которые представят отрывки из воспоминаний Ильи Репина "Далекое близкое" и отзывы современников художника о "Бурлаках".

3 ноября в 16:00 Музей Модерна пригласит на бесплатную экскурсию "Модерн в России".

4 ноября с 16:00 в Археоцентре можно будет посетить квест-экскурсию по постоянной экспозиции "Путешествие в древность", а также мастер-класс.

3 ноября в 15:00 Тольяттинский краеведческий музей обещает оживить исторические экспозиции. Посетители встретят в них человека "срубной культуры", даму VIII века, земского доктора, советского пионера, лаборанта химического производства. Персонажи расскажут свои истории, а посетители выполнят их задания. Будет работать выставка "2022. От первого лица", посвященная тольяттинцам — участникам СВО и их семьям.

В рамках Ночи искусств — 2025 в театре "СамАрт" пройдет экскурсия "Тайна закулисья: от эскиза до спектакля". Актеры Самарского ТЮЗа проведут гостей за кулисы и покажут жизнь театра. Ребята и их родители узнают, кто создает декорации и как они появляются на сцене, как изготавливается театральный реквизит и накладывается грим, увидят эскизы костюмов и макеты спектаклей, идущих в репертуаре. Экскурсия состоится 3 ноября в 20:00.

4 ноября, 15.00 Самарский академический театр драмы приглашает на мастер-класс по театральному гриму. Заслуженный работник культуры РФ Тамара Чернова проведет мастер-класс по театральному гриму.

3 ноября, в 18:30, Центр российской кинематографии "Художественный" им. Т. А. Ивановой приглашает на встречу, посвященную 90-летию со дня рождения советской и российской актрисы, народной артистки СССР Людмилы Гурченко. В программе: киноэкскурс "Муза экрана", показ фильма "Девушка с гитарой", лекция-расследование о творчестве Людмилы Гурченко от историка кино Вячеслава Вербового, научного сотрудника музея Эльдара Рязанова, выставка "Народная и уникальная" от музея Э. Рязанова, которая раскроет секреты неповторимых нарядов актрисы.

В Самарской областной библиотеке с 19:00 стартует виниловое ассорти "На все времена", в 20:00 состоится открытие выставки "Самара и губерния" и лекция "Наследие великих культур в Самарской архитектуре". Также гостей ждет творческая встреча с писателем Элиной Лехциер.

В Самарской областной детской библиотеке пройдет онлайн программа: "Кто рисует ваши книжки?". Для читателей библиотеки состоится онлайн-викторина по творчеству художников-иллюстраторов, творческая онлайн-мастерская по книге Юлии Кузнецовой "Читаем, слушаем, рисуем".

Во Всероссийской акции также примут участие городские библиотеки городов и районов Самарской области. Гостей ждут книжные выставки, лектории и дискуссии о книгах и искусстве, тематические фотозоны.

4 ноября на территории Этнопарка откроют свои двери все 20 национальных подворий, на территории 10 из них будут проведены мастер-классы и интерактивные экскурсии-инсталляции "жителей" этих подворий, занимающихся ремеслами, такими как ткачество, гончарное дело, лозоплетение, роспись, столярное дело, прядение, чеканка, выжигание, вышивка, валяние шерсти. В этот день вход детей до 14 лет на территорию этнопарка будет бесплатным.