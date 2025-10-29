Расписание речной навигации в Самаре на праздники

3 и 4 ноября пассажирские суда на линии "Самара - Рождествено" будут работать по режиму выходного дня.

Напомним, что в регионе работают маршруты по направлениям Рождествено и Ширяево.

С 5 ноября изменится расписание судов до Рождествено. С актуальным графиком движения теплоходов можно ознакомиться здесь.