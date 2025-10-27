IV отборочный этап чемпионата "Битва роботов" будут транслировать онлайн

В субботу, 1 ноября, в Екатеринбурге стартует IV этап состязаний Международного чемпионата по битве роботов сезона 2025 года. Исход поединков покажет, какие команды попадут в полуфинал.
В четвертом отборочном этапе Чемпионата сразятся 28 команд из России, Беларуси, Индии и Китая: 16 команд в рамках дисциплины "Битва роботов" в весовой категории до 110 кг и 12 команд в рамках дисциплины "Битва мини-роботов" в весовой категории до 1,5 кг. Программой мероприятия предусмотрено два шоу: дневное (с 13:00 до 14:30) и вечернее (с 18:00 до 19:30).
Посмотреть на "Битву роботов" можно будет в прямом эфире в ВКонтакте.
"Битва роботов" — международная площадка по обмену опытом в области робототехники, которая способствует популяризации инженерной мысли как драйвера развития и поддержки современных цифровых технологий. По распоряжению Правительства РФ с 2023 г. чемпионат проходит ежегодно. Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры РФ.
Три отборочных этапа, прошедших на территории Пермского края, Московской и Ленинградской областей, посетили свыше 18 тыс. человек и более 14 млн посмотрели прямые трансляции.
