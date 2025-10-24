Ветеран СВО Олег Ветошкин: "Мы не хотели подвигов — мы просто выполняли свой долг"

Олег Ветошкин из Самары является одним из участников Ассоциации ветеранов СВО. Помимо этого, он опытный спасатель, актер народного театра и заботливый отец. В зону проведения специальной военной операции он отправился добровольцем в 2022 г., а чуть позже к нему присоединился брат Сергей.

"Я всегда следил за обстановкой в мире, интересовался политикой. Мы с братом планировали уйти на СВО добровольцами, чтобы помочь нашим ребятам. Не хотели подвигов — мы просто выполняли свой долг. Я смог отправиться "за ленту" в июне, сразу после возвращения с театрального фестиваля в Москве, — делится Олег Ветошкин. — Сначала работал на позиции разведчика, поскольку имел солидный боевой опыт. Когда выпала возможность поменять специальность, стал оператором автоматического гранатомета и по умолчанию медиком роты. Поэтому и позывных было два — Артист и Док".

Олег Ветошкин родился и вырос в пос. Карагайлинском Кемеровской области. Его мать работала на почте, а отец — на шахте. Поэтому, когда пришло время выбирать будущую профессию, представлял себя только в шахте. Он закончил Киселевский горный техникум и до 90-х годов трудился на шахте "Карагайлинская".

"Срочную службу я прошел в 1985–1987 годах в Приморском крае, завершил ее командиром орудия, артиллеристом. Когда возникла необходимость найти новую работу, последовал примеру старшего брата, который заключил контракт. Служили в 22 бригаде спецназначения в Чечне. И вообще мы везде вместе — воевали в одной разведгруппе, участвовали в нескольких успешных операциях, были награждены орденами Мужества", — говорит Олег Ветошкин.

Более 16 лет Олег работает спасателем в Поисково-спасательной службе Самарской области. Более половины этого периода важной частью его жизни является театр: он участвует в постановках, постоянно оттачивая свой талант. Например, весной в стенах дома культуры "Чайка" прошла премьера спектакля "И помнит мир спасенный", сценарий к которому написал Олег Александрович, а главные роли сыграли братья Ветошкины и их товарищ Александр Старков.

Во время СВО он служил на Краснолиманском направлении, оказывал помощь товарищам и четко знал, какие лекарства кому из них нужно принимать, что делать в экстренных ситуациях. В случае получения контузии он мог стабилизировать состояние пострадавшего, дождаться эвакуации и сопроводить его в госпиталь.

Сейчас Олег продолжает работать спасателем и помогает жителям Самары и региона в сложных ситуациях: участвует в тушении пожаров, поисках пропавших, при происшествиях на воде. Не бросает и любительский театр. "Моя мечта — создать свой творческий коллектив и работать в доме культуры в Красноглинском районе. Ступенькой к ее осуществлению будет поездка в Академию творческих индустрий "Меганом" проекта "Таврида.АРТ", где пройдет программа "СВОяКУЛЬТУРА". Хочется вернуться домой, в Самару, с новыми идеями, чтобы и дальше радовать жителей спектаклями и военно-патриотическими мероприятиями", — говорит Олег Ветошкин.

Помимо этого, он занимается патриотической работой вместе с единомышленниками из самарской Ассоциации ветеранов СВО. За заслуги в проведении военно-патриотической работы и вклад в воспитание детей и молодежи получил памятный знак Думы города Самара "За патриотическое воспитание".