16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Выбрали ИТ: школьники и студенты Самары проверили свои знания на хакатоне Восстановлением Воронежских озер займутся в 2026 году В Самарской области временно ограничат движение на трассе М-5 Более 500 советников по воспитанию Самарской области прошли обучение в рамках проекта Знание. Государство В предстоящие выходные дни по всей области пройдут масштабные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции

Общество

Ветеран СВО Олег Ветошкин: "Мы не хотели подвигов — мы просто выполняли свой долг"

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Олег Ветошкин из Самары является одним из участников Ассоциации ветеранов СВО. Помимо этого, он опытный спасатель, актер народного театра и заботливый отец. В зону проведения специальной военной операции он отправился добровольцем в 2022 г., а чуть позже к нему присоединился брат Сергей.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

"Я всегда следил за обстановкой в мире, интересовался политикой. Мы с братом планировали уйти на СВО добровольцами, чтобы помочь нашим ребятам. Не хотели подвигов — мы просто выполняли свой долг. Я смог отправиться "за ленту" в июне, сразу после возвращения с театрального фестиваля в Москве, — делится Олег Ветошкин. — Сначала работал на позиции разведчика, поскольку имел солидный боевой опыт. Когда выпала возможность поменять специальность, стал оператором автоматического гранатомета и по умолчанию медиком роты. Поэтому и позывных было два — Артист и Док".

Олег Ветошкин родился и вырос в пос. Карагайлинском Кемеровской области. Его мать работала на почте, а отец — на шахте. Поэтому, когда пришло время выбирать будущую профессию, представлял себя только в шахте. Он закончил Киселевский горный техникум и до 90-х годов трудился на шахте "Карагайлинская".

"Срочную службу я прошел в 1985–1987 годах в Приморском крае, завершил ее командиром орудия, артиллеристом. Когда возникла необходимость найти новую работу, последовал примеру старшего брата, который заключил контракт. Служили в 22 бригаде спецназначения в Чечне. И вообще мы везде вместе — воевали в одной разведгруппе, участвовали в нескольких успешных операциях, были награждены орденами Мужества", — говорит Олег Ветошкин.

Более 16 лет Олег работает спасателем в Поисково-спасательной службе Самарской области. Более половины этого периода важной частью его жизни является театр: он участвует в постановках, постоянно оттачивая свой талант. Например, весной в стенах дома культуры "Чайка" прошла премьера спектакля "И помнит мир спасенный", сценарий к которому написал Олег Александрович, а главные роли сыграли братья Ветошкины и их товарищ Александр Старков.

Во время СВО он служил на Краснолиманском направлении, оказывал помощь товарищам и четко знал, какие лекарства кому из них нужно принимать, что делать в экстренных ситуациях. В случае получения контузии он мог стабилизировать состояние пострадавшего, дождаться эвакуации и сопроводить его в госпиталь.

Сейчас Олег продолжает работать спасателем и помогает жителям Самары и региона в сложных ситуациях: участвует в тушении пожаров, поисках пропавших, при происшествиях на воде. Не бросает и любительский театр. "Моя мечта — создать свой творческий коллектив и работать в доме культуры в Красноглинском районе. Ступенькой к ее осуществлению будет поездка в Академию творческих индустрий "Меганом" проекта "Таврида.АРТ", где пройдет программа "СВОяКУЛЬТУРА". Хочется вернуться домой, в Самару, с новыми идеями, чтобы и дальше радовать жителей спектаклями и военно-патриотическими мероприятиями", — говорит Олег Ветошкин.

Помимо этого, он занимается патриотической работой вместе с единомышленниками из самарской Ассоциации ветеранов СВО. За заслуги в проведении военно-патриотической работы и вклад в воспитание детей и молодежи получил памятный знак Думы города Самара "За патриотическое воспитание".

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2