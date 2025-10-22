16+
Общество

Первые волонтеры уже начали подготовку к старту форума "Россия - спортивная держава"

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Подготовка к XIII Международному спортивному форуму "Россия - спортивная держава" переходит в финальную стадию. Первые волонтеры уже начали выполнять свои задачи на стадионе "Солидарность Самара Арена".

Первыми приступили к делу волонтеры аккредитации. С 18 октября они помогают в аккредитации технического персонала и организаторов форума. В течение следующих двух недель к ним присоединятся волонтеры, отвечающие за другие направления. Основная часть добровольцев приступит к выполнению своих задач 5 ноября, в день старта форума.

"Именно волонтеры оргкомитета первыми начинают свою деятельность и задают ритм всей подготовке форума. Аккредитация - одна из самых ответственных функций. От слаженной работы команды зависит, насколько оперативно участники смогут получить доступ на площадки проведения мероприятия. Именно от них зависят первые впечатления участников и гостей форума. Поэтому важно качественно подготовиться к их встрече в Самарской области", - рассказала заместитель руководителя Центра привлечения и подготовки волонтеров форума "Россия - спортивная держава" Анастасия Копьева.
Юлия Косяк, волонтер форума, уже помогает в аккредитации. "С первых дней мы активно участвуем в организации форума: помогаем в аккредитации технического персонала, сверяем списки, знакомимся со схемой работы нашей службы, чтобы уже на старте форума быть максимально готовыми встречать участников. Очень интересно присутствовать при самом начале этого процесса. Чувствуешь, что становишься частью большой команды", - призналась она.

Всего на площадках Самары и Тольятти будут задействованы 1000 волонтеров. Корпус формируется по двум направлениям: волонтеры организационного комитета и волонтеры города-организатора. Первые помогают на площадках форума, вторые подсказывают, как ориентироваться в городе, консультируют на вокзалах, в аэропорту, гостиницах и на объектах спортивной программы. Проходят последние этапы собеседований и обучения, после чего будет полностью сформирован волонтерский корпус.

XIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" пройдет с 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре и Тольятти. Форум проводится по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке правительства России. Оператор мероприятия - Фонд "Росконгресс" при поддержке правительства Самарской области.

