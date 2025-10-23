Правительство запускает форум информационных технологий "Цифровые решения"

В России пройдет форум информационных технологий "Цифровые решения". Он запускается при поддержке правительства России и станет ежегодным. Форум объединит ведущих представителей российского ИТ-бизнеса и государственных органов для развития диалога по всем направлениям цифровой трансформации.

Мероприятие состоится с 12 по 15 ноября в Москве в Национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также пройдет выставка лучших отечественных ИТ-решений.

"Сегодня ИТ-отрасль является одной из самых быстрорастущих и вносит заметный вклад в экономику России. А цифровизация стала сквозной задачей развития ключевых сфер: от промышленности, до медицины, образования и оказания госуслуг. Мы хотим, чтобы у ИТ-шников был свой глобальный форум, где на одной площадке можно объединить все ключевые направления цифровой трансформации, вынести актуальные вопросы на общегосударственный уровень, а также продемонстрировать достижения как ИТ-сообществу, так и гражданам нашей страны", — отметил курирующий "цифру" вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Форум "Цифровые решения" призван стать не просто отраслевой конференцией, а стратегической площадкой для активного взаимодействия представителей бизнеса и государства для совместной выработки мер по развитию ИТ-сферы. Кроме того, в рамках мероприятия состоится выставка лучших отечественных ИТ-решений, которые смогут оценить как индустриальные игроки, так и граждане — конечные пользователи этих сервисов и услуг.

Откроет форум пленарная сессия, посвященная обсуждению достижений цифрового развития России, реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевых направлений, определяющих дальнейшее развитие ИТ-отрасли.

Деловая программа форума охватывает три тематических направления — бизнес, общество, федеральные и региональные органы власти. Для каждого из направлений отводится отдельный день. Такой комплексный подход позволит участникам сформировать всестороннее понимание того, как цифровые технологии влияют на экономику, государственное управление и общественную жизнь нашей страны.

Экспозиция выставки цифровых решений разделена на 8 тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение". Интерактивные стенды призваны обеспечить максимальное вовлечение посетителей разного возраста и профессиональной подготовки.

Форум проводится минцифры России при поддержке правительства России. Оператор проекта — АНО "Национальные приоритеты", оператор деловой программы форума — АНО "Цифровая экономика".

Официальный сайт: форумцифровыерешения.рф