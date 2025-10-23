16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Правительство запускает форум информационных технологий "Цифровые решения" В минстрое рассказали, на каких станциях метро появятся новые переходы и вестибюли Первые волонтеры уже начали подготовку к старту форума "Россия - спортивная держава" В Южном городе-2 установили автоматический пост контроля воздуха В Самаре разработают проект дальнейшего восстановления Хлебной площади

Общество

Правительство запускает форум информационных технологий "Цифровые решения"

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В России пройдет форум информационных технологий "Цифровые решения". Он запускается при поддержке правительства России и станет ежегодным. Форум объединит ведущих представителей российского ИТ-бизнеса и государственных органов для развития диалога по всем направлениям цифровой трансформации.

Мероприятие состоится с 12 по 15 ноября в Москве в Национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также пройдет выставка лучших отечественных ИТ-решений.

"Сегодня ИТ-отрасль является одной из самых быстрорастущих и вносит заметный вклад в экономику России. А цифровизация стала сквозной задачей развития ключевых сфер: от промышленности, до медицины, образования и оказания госуслуг. Мы хотим, чтобы у ИТ-шников был свой глобальный форум, где на одной площадке можно объединить все ключевые направления цифровой трансформации, вынести актуальные вопросы на общегосударственный уровень, а также продемонстрировать достижения как ИТ-сообществу, так и гражданам нашей страны", — отметил курирующий "цифру" вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. 

Форум "Цифровые решения" призван стать не просто отраслевой конференцией, а стратегической площадкой для активного взаимодействия представителей бизнеса и государства для совместной выработки мер по развитию ИТ-сферы. Кроме того, в рамках мероприятия состоится выставка лучших отечественных ИТ-решений, которые смогут оценить как индустриальные игроки, так и граждане — конечные пользователи этих сервисов и услуг.

Откроет форум пленарная сессия, посвященная обсуждению достижений цифрового развития России, реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевых направлений, определяющих дальнейшее развитие ИТ-отрасли. 

Деловая программа форума охватывает три тематических направления — бизнес, общество, федеральные и региональные органы власти. Для каждого из направлений отводится отдельный день. Такой комплексный подход позволит участникам сформировать всестороннее понимание того, как цифровые технологии влияют на экономику, государственное управление и общественную жизнь нашей страны. 

Экспозиция выставки цифровых решений разделена на 8 тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение". Интерактивные стенды призваны обеспечить максимальное вовлечение посетителей разного возраста и профессиональной подготовки.

Форум проводится минцифры России при поддержке правительства России. Оператор проекта — АНО "Национальные приоритеты", оператор деловой программы форума — АНО "Цифровая экономика". 
Официальный сайт: форумцифровыерешения.рф

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2