Общество

Жителей Самары просят оставить свое мнение о перспективах развития метрополитена

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре стартовал опрос общественного мнения о необходимости модернизации действующих станций метрополитена.

Пройти его можно в официальном сообществе министерства строительства Самарской области "ВКонтакте".

Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро:

  • устройство перехода между станцией метро "Кировская" и железнодорожной платформой Пятилетка;
  • строительство дополнительных сходов и развитие транспортно-пересадочных узлов у станции метро "Московская";
  • создание пересадочного узла на станции метро "Российская";
  • строительство второго вестибюля на станции метро "Гагаринская".

Отдельный блок опроса посвящен благоустройству городской среды рядом с метро.

Развитие метро — важная часть комплексного обновления транспортной системы региона, которое реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Мнение жителей ляжет в основу комплекса первоочередных мероприятий по повышению транспортной доступности метрополитена для их включения в план работ на перспективу.

Принять участие в голосовании может любой пользователь социальной сети. Также свое мнение и предложения по развитию метрополитена можно оставить в комментариях под закрепленной публикацией в группе министерства.

Напомним, что в областной столице строительство 11-й станции метро — "Театральная", которая расположится на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. Она станет конечной станцией первой линии метрополитена в городе. В настоящее время проходческим щитом пройдено 1327 метров тоннеля, смонтировано 948 колец. Выход щита в сторону станции "Алабинская" планируется в декабре 2025 года.

Уже летом 2026 года планируется восстановить движение по улице Галактионовской, где ведутся подземные работы. После открытия станция "Театральная" соединит центр города с отдаленными районами.

