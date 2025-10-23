Жителей Самары просят оставить свое мнение о перспективах развития метрополитена

В Самаре стартовал опрос общественного мнения о необходимости модернизации действующих станций метрополитена.
Пройти его можно в официальном сообществе министерства строительства Самарской области "ВКонтакте".
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро:
- устройство перехода между станцией метро "Кировская" и железнодорожной платформой Пятилетка;
- строительство дополнительных сходов и развитие транспортно-пересадочных узлов у станции метро "Московская";
- создание пересадочного узла на станции метро "Российская";
- строительство второго вестибюля на станции метро "Гагаринская".
Отдельный блок опроса посвящен благоустройству городской среды рядом с метро.
Развитие метро — важная часть комплексного обновления транспортной системы региона, которое реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Мнение жителей ляжет в основу комплекса первоочередных мероприятий по повышению транспортной доступности метрополитена для их включения в план работ на перспективу.
Принять участие в голосовании может любой пользователь социальной сети. Также свое мнение и предложения по развитию метрополитена можно оставить в комментариях под закрепленной публикацией в группе министерства.
Напомним, что в областной столице строительство 11-й станции метро — "Театральная", которая расположится на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской. Она станет конечной станцией первой линии метрополитена в городе. В настоящее время проходческим щитом пройдено 1327 метров тоннеля, смонтировано 948 колец. Выход щита в сторону станции "Алабинская" планируется в декабре 2025 года.
Уже летом 2026 года планируется восстановить движение по улице Галактионовской, где ведутся подземные работы. После открытия станция "Театральная" соединит центр города с отдаленными районами.
