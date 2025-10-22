Опубликовано расписание судов из Самары в Зольное на выходные

Самарское речное пассажирское предприятие опубликовало расписание судов по маршруту "Самара - Зольное" на 24 - 26 октября.

Из Самары рейс отправится в 8:30 и проследует с остановками - Поляна им. Фрунзе, Подгоры, Гаврилова поляна, Ширяево, Богатырь, Солнечная поляна и Зольное.

Обратно судно отправится в 15:00. Остановки те же.

С 27 октября данный маршрут закрывается.