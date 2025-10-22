Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие во II Совете регионов России и Узбекистана

В среду, 22 октября, в Московской области проходит II Совет регионов России и Узбекистана. Российскую делегацию возглавил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. В делегацию вошли главы 17 регионов России, в их числе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Узбекистанская делегация под руководством заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева представлена главами всех регионов Узбекистана.
На Пленарном заседании Совета выступили первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и Заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев.
Денис Мантуров зачитал приветственный адрес от президента Российской Федерации Владимира Путина:
"Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Их значимой составляющей традиционно являются связи по линии регионов. Эти связи активно поддерживаются на различных уровнях: действует уже более 40 межрегиональных соглашений, обеспечивающих условия для реализации совместных экономических, социальных и гуманитарных проектов, открытия индустриальных парков и технологических центров, проведения выставок и презентаций".
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в пленарном заседании Совета. Были подписаны соглашения между Правительством Самарской области и Хокимиятами Наманганской и Ферганской областей об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.
Вячеслав Федорищев провел переговоры с Шавкатом Абдуразаковым, хокимом Наманганской области.
"Нам необходимо усиливать экономическое сотрудничество. Запланировали открыть фирменные магазины, в которых будет не только текстиль, легкая промышленность, но еще и продуктовые товары из Узбекистана. Кроме этого, наши туристы должны иметь возможность удобно летать в Республику Узбекистан. Ну и, конечно, промышленность. Определили много точек, по которым нужно больше взаимодействовать. Это приведет к общему успеху, позволит нашим странам укреплять, интегрировать экономическое взаимодействие. Собственно, так поручено нашими президентами. Владимир Владимирович Путин не раз подчеркивал значимость такого экономического взаимодействия, — сказал Вячеслав Федорищев. — В свою очередь, наши товары будут в таком же формате представлены на территории региона-партнера".
Также прошли встречи делегаций Самарской области с руководством Кашкадарьинской и Ташкентской областей.
