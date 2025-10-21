В Самарской области появится рабочая группа по поддержке импатриантов

В Самарской области создадут межведомственную рабочую группу по вопросам поддержки и адаптации иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.

Поддерживать планируют тех, кто "сделал свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ и разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности".

В соответствии с указом определен состав группы. Должность председателя возложена на первого вице-губернатора Александра Фетисова. Его заместителями станут зампредседателя правительства Самарской области Регина Воробьева и министр труда, занятости и миграционной политики Ольга Фурсова.

Определены и члены рабочей группы (всего 17 человек). Среди них - министр имущественных отношений Игорь Андреев, врио замминистра здравоохранения - руководителя департамента правового и кадрового обеспечения минздрава Денис Бутолин, министр промышленности и торговли Денис Гурков, министр культуры Ирина Калягина и другие.

В документе отмечается, что форма работы группы - заседания, которые должны проходить не реже двух раз в год.

Напомним, в декабре 2024 г. стало известно, что Самарская область войдет в число шести пилотных регионов, где будет отработана модель сопровождения переезда и адаптации импатриантов.