В Самарской области появится рабочая группа по поддержке импатриантов

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области создадут межведомственную рабочую группу по вопросам поддержки и адаптации иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.

Поддерживать планируют тех, кто "сделал свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с РФ и разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности".

В соответствии с указом определен состав группы. Должность председателя возложена на первого вице-губернатора Александра Фетисова. Его заместителями станут зампредседателя правительства Самарской области Регина Воробьева и министр труда, занятости и миграционной политики Ольга Фурсова.

Определены и члены рабочей группы (всего 17 человек). Среди них - министр имущественных отношений Игорь Андреев, врио замминистра здравоохранения - руководителя департамента правового и кадрового обеспечения минздрава Денис Бутолин, министр промышленности и торговли Денис Гурков, министр культуры Ирина Калягина и другие.

В документе отмечается, что форма работы группы - заседания, которые должны проходить не реже двух раз в год. 

Напомним, в декабре 2024 г. стало известно, что Самарская область войдет в число шести пилотных регионов, где будет отработана модель сопровождения переезда и адаптации импатриантов.

Импатрианты – это иностранные граждане и лица без гражданства с высокой профессиональной квалификацией, разделяющие ценности РФ.

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

