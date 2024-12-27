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Самара вошла в число пилотных регионов, где отработают механизм импатриации

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Генеральный директор Агентства стратегических инициатив, член Высшего совета партии "Единая Россия" Светлана Чупшева заявила в телеграм-канале о том, что модель сопровождения переезда и адаптации импатриантов будет отрабатываться в 6 пилотных регионах. В их числе - Самарская область.

Фото: телеграм-канал Светланы Чупшевой

Помимо Самарской области в число пилотных регионов войдут Москва, Московская, Нижегородская, Новгородская области и Краснодарский край.

"На первом заседании рабочей группы обсудили создание сервиса "Время жить в России" и регионального стандарта социальной, культурной и экономической интеграции импатрианта", - рассказала Светлана Чупшева.

На прошлой неделе в офисе АСИ состоялось установочное заседание штаба по поддержке переезда и адаптации импатриантов. Одним из ключевых решений штаба стало утверждение двух рабочих групп при штабе, каждая из которых займется подготовкой предложений по внесению изменений в законодательство с целью упрощения процесса переезда иностранных граждан. Рабочие группы при штабе включают в себя профильных представителей федеральных органов исполнительной власти, Государственной думы, государственных корпораций, бизнеса и заинтересованных организаций.

"В пилотных регионах будет апробироваться процесс сопровождения иностранных граждан, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, на всех этапах их переезда в нашу страну. Это не значит, что мы будем предлагать иностранцу отправиться только в эти регионы, он может выбрать любой регион для переезда. Но именно с этими субъектами мы предлагаем отработать весь механизм сопровождения и создания условий для переезда. Так, сегодня своим опытом по адаптации квалифицированных кадров, переселенцев поделились Москва и Нижегородская область", - пояснила Светлана Чупшева.

Она заявила, что регстандарт планируется формировать, в том числе основываясь на существующем опыте в части подзаконных актов, направленных на иностранных граждан, попадающих под категорию "импатриант", принятых на уровне регионов.

Светлана Чупшева напомнила также, что штаб был создан в рамках исполнения поручений президента России.

Федеральные СМИ, в частности, URA.RU, в начале 2024 года сообщали, что студентка МГИМО Ирена Чеккини обратилась с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. Она предложила ввести в России новое слово — импатриация.

"Импатриация — переезд в Россию на постоянное место жительства на основании культурных, традиционных и семейных ценностей", — сказала студентка, обратившись к Путину на форуме агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени". Трансляция велась на телеканале "Россия 24". Путин в свою очередь оценил положительно идею упростить иностранцам переезд в Россию, но при том основании, что они разделяют культурные ценности страны.

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