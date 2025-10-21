На совместном заседании комиссий Госсовета Вячеслав Федорищев предложил решения для развития отрасли химии

Во вторник, 21 октября, в Москве на полях Международного экспортного форума "Сделано в России" состоялось совместное заседание комиссий Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность" и "Международная кооперация и экспорт". Оно было посвящено развитию экспорта отраслей, которые вносят значительный вклад в экономику страны — металлургии, химической, автомобильной промышленности.

В заседании приняли участие представители Совета Федерации РФ, Госдумы РФ, Администрации президента РФ, федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, организаций, институтов развития, финансовых организаций и экспертного сообщества.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию по промышленности, губернатор Архангельской области, возглавляющий комиссию по направлению "Международная кооперация и экспорт" Александр Цыбульский выступили с приветственным словом.

Как отметил глава Минпромторга России Антон Алиханов, несмотря на внешние ограничения объем промышленного экспорта за семь месяцев увеличился на 20%. "Мы видим хороший рост поставок на внешние рынки продукции машиностроения — здесь рост почти 35%. За семь месяцев выросла металлургия, минеральные удобрения. С учетом такой динамики есть уверенность, что плановые значения этого года будут выполнены. То есть в части промышленной номенклатуры мы превзойдем 111 млрд долларов", — сообщил Министр.

Отдельное внимание Антон Алиханов уделил расширению экспорта через онлайн-торговлю. Крупнейшие маркетплейсы уже присутствуют в странах ЕАЭС. "Наши представители торговли: как онлайн, так и традиционного ритейла, — активно создают свою товаропроводящую структуру в этих государствах, и это, конечно, дает новые возможности для наших экспортеров", — отметил глава Минпромторга России.

По его словам, развитие маркетплейсов позволяет организовать "бесшовный" процесс взаимной внешней торговли, так как площадки, как правило, берут на себя документальное сопровождение, а также обеспечивают логистическую цепочку от продавца до покупателя. Антон Алиханов предложил также проработать возможности более активной позиции регионов. Он подчеркнул, что каждый регион должен иметь возможность полностью раскрыть свой потенциал — в связи с этим Минпромторг России продолжит работу по поддержке регионального экспорта.

Вячеслав Федорищев в своем выступлении акцентировал внимание на химической промышленности. Он сообщил, что по итогам первого периода 2025 г. экспорт химической продукции, с одной стороны, вырос примерно на 22% к аналогичному периоду прошлого года, при этом 80% достиг объем поставок в дружественные страны: Индию, Китай, Турцию, Бразилию, Африку, Ближний Восток. "Это говорит о том, что экономика гибкая, предприятия сумели за четыре года полностью найти для себя новые ниши — благодаря поддержке Правительства России, Минпромторга и институтов", — добавил глава региона.

Основные вызовы для отрасли, как отметил Вячеслав Федорищев, связаны с логистикой и ростом себестоимости. Он привел в пример ситуацию с остановкой аммиакопровода "Тольятти — Одесса": "Мы понимаем, насколько ограничены сейчас в производстве предприятия, которые традиционно пользовались не только этой структурой, но и в целом каналами экспорта продукции". Кроме того, выросли тарифы на железнодорожные перевозки, а доля логистических расходов в стоимости экспортных товаров достигает 60–70%. "Тот же аммиак экспортируется по всему миру со значительными логистическими перегрузками", — отметил губернатор.

Ряд государств вводит нефинансовые барьеры для российских промышленных товаров, усложняя сертификацию и регистрацию. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что за последние годы было выработано много мер поддержки, которые реализуются, вместе с тем вопрос финансирования всегда стоит остро.

"Поэтому мы ищем возможности нефинансовой поддержки. Одним из направлений, которые вырабатывает комиссия Госсовета по направлению "Промышленность", является повышение экономической эффективности отрасли химии. Нами предложена концепция так называемого института развития отрасли. В последние несколько лет на базе компании "Росхим" формируется не просто кластер предприятий как российского сегмента, так и международного, — формируется экспертиза, аналитика. Традиционные аналитические центры, которые занимаются исследованиями в области химии, с инструментами big-data могут быть поддержаны той аналитикой, которую делает компания "Росхим", — не в интересах себя, а в интересах отрасли, в интересах развития экономики", — пояснил он.

В своем выступлении Вячеслав Федорищев обозначил также проблематику по автомобильной отрасли. После сокращения экспорта автомобилей в 2022 г. российская автомобильная промышленность стабилизировалась и перешла к восстановлению экспортной деятельности. Как считает губернатор, нужно искать возможность повышения производительной мощности предприятий внутри страны, учитывая баланс стоимости и качества и меры протекционистской поддержки.

Губернатор подчеркнул, что в Самарской области сейчас традиционные направления дополняются высокотехнологичными. "Мы расширяем линейку возможностей для наших разработчиков, ученых, производителей новых материалов. Обсуждали с Министерством промышленности и торговли и Министерством экономического развития РФ: мы имеем сейчас большой заказ на новые материалы от беспилотной отрасли, автомобильной промышленности, при этом имеем базовое сырье — это и Куйбышевазот, Тольяттиазот, многие другие предприятия. Будем просить Правительство России поддержать нашу идею создать филиал ИНТЦ "Композитная долина" на территории Самарской области, потому что именно в кооперации "наука — промышленность — реальный сектор" может рождаться новая добавленная стоимость". Глава региона также добавил, что нацпроект "Новые материалы и химия", утвержденный президентом РФ, включает в себя "большое количество элементов, которые необходимо создавать рядом с заказчиком. Заказчиком у нас также является оборонная отрасль".

Одним из двигателей развития промышленности являются платформенные решения — они также рассматриваются в рамках комиссии по промышленности. "Институт искусственного интеллекта будем дополнять компетенциями платформенной экономики. Тоже будет в Самаре. Приглашаю присоединиться тех, кому это интересно", — обратился к участникам глава региона.

В рамках совместного заседания комиссии о планах по выполнению задач, поставленных президентом РФ по увеличению объема несырьевого, неэнергического экспорта, мерах по преодолению барьеров и ограничений свои доклады представили Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, статс-секретарь — заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, президент АО "АвутоВАЗ" Максим Соколов, Генеральный директор АО "Росхим" Эдуард Давыдов, президент "Ассоциации электрометаллургических предприятий" Иван Демченко.

Во второй части повестки участники рассмотрели вопросы о продвижении отечественной продукции на экспорт с использованием электронных торговых площадок.

Совместно выработанные решения зафиксированы в протоколе заседания и будут направлены заинтересованным сторонам.