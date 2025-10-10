Губернатор решил снять запрет на концессии ради магистрали Центральной

Необходимо как можно быстрее приступить к строительству магистрали Центральной в Самаре. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил на оперативном совещании регионального правительства в пятницу, 10 октября.

"Виталий Алексеевич (Шабалатов, заместитель председателя правительства), я вас прошу, про магистраль Центральную не забудьте… Необходимо как можно быстрее выходить на этот объект. Здесь допустима форма конституционного соглашения", — сказал губернатор.

Глава региона попросил подготовить распоряжение об отмене запрета на заключение концессионных соглашений, которое он ввел в конце 2024 года.

О том, что к строительству магистрали Центральной в границах Самары планируют привлечь частника объявили в мае 2025 года. Предложение поступило от компании "Инфраструктура России. Обход Курска", входящей в консорциум "Бамтоннельстрой-Мост".

Глава правительства Михаил Смирнов сообщал, что предложения примут только при условии полного строительство магистрали или проспекта Карла Маркса от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста с обеспечением примыканий со всеми основными перпендикулярными городскими дорогами. Отбить вложенные деньги инвестор сможет за счет сбора платы за проезд.