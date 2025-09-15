Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

В понедельник, 15 сентября, губернатор Самарской области поздравил сотрудников Роспотребнадзора с Днем федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
"Уважаемые работники и ветераны Роспотребнадзора! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы надежно охраняете жизнь и здоровье наших граждан, активно способствуя улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Управление Роспотребнадзора по Самарской области и региональный Центр гигиены и эпидемиологии успешно решают поставленные перед ними задачи.
Значение работы эпидемиолога для общества огромно. Проводимые профилактические мероприятия, модернизация службы, совершенствование межведомственного взаимодействия, активная просветительская работа — все это создает условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни людей и дальнейшего стабильного развития региона.
Ваш самоотверженный труд высоко ценят и уважают жители Самарской области, чье здоровье напрямую зависит от эффективности санитарно-эпидемиологического надзора.
Благодарю вас за ответственное отношение к делу, готовность оперативно реагировать на возникающие проблемы и угрозы биологической безопасности, стремление непрерывно совершенствоваться в профессии. Спасибо ветеранам службы, которые передают свои знания и богатый опыт молодым коллегам.
От всей души желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности!", — говорится в поздравительном адресе.
