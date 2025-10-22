16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым Губернатор: В 2026 году проведем фестиваль рэп-музыки "Крылья" Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие во II Совете регионов России и Узбекистана Развитие сельского хозяйства в Самарской области: внедрение БАС и искусственного интеллекта На совместном заседании комиссий Госсовета Вячеслав Федорищев предложил решения для развития отрасли химии

Губернатор Власть и политика

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 78
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 22 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Основными темами беседы стали меры поддержки участников специальной военной операции и семей с детьми.

Фото: Денис Вышинский, Пресс-служба Совета Федерации

Глава региона сообщил, что благодаря плотной работе с комитетами Совета Федерации в Самарской области стали реализовываться лучшие практики, направленные на поддержку бойцов СВО. Он рассказал о работе центров "Сердце воина", где оказывается психологическая помощь как участникам СВО, так и их семьям. "Мы знаем, что нужно готовиться к достойной встрече героя. Это важно для всех семей", - сказал Вячеслав Федорищев.

Кроме того, речь шла о проекте "Zа Любовь", в рамках которого помогают беременным женам бойцов СВО. Губернатор рассказал, что Любовь - это имя девочки, которая родилась, когда ее отец уже погиб: "У нас сейчас 25 таких детей. Им оказывается особая поддержка, причем ее осуществляют жены участников специальной военной операции".

Валентина Матвиенко поддержала этот проект и отметила его важность.

Также Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на том, что бойцы СВО, пройдя "Школу героев", участвуют в работе органов исполнительной и законодательной власти.

Говоря о вопросах демографии, губернатор сообщил о проведении в регионе Десятилетия многодетной семьи: "Это прямое продолжение политики президента. Необходимо, чтобы в каждой госпрограмме и подпрограмме присутствовала поддержка многодетных семей". Вячеслав Федорищев добавил, что за последние несколько лет благодаря поддержке правительства России и мерам, которые были введены, ситуация меняется.

Кроме того, губернатор отметил, что с уполномоченным по правам ребенка за последний месяц приняты из Запорожской области 12 ребят, причем пять из них из одной семьи и остались без родителей.

Глава региона сообщил о введении дополнительных мер: увеличены выплаты до 200 тыс. студентам при постановке на учет по беременности.

"Это хорошая история. Потому что нам надо, чтобы молодые семьи были. Студенческие семьи - это большой резерв. Если создавать условия, поддержать молодых ребят - конечно, рождаемость будет выше", - подытожила Валентина Матвиенко.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2