В Самаре Ford въехал в стоящий на остановке автобус

В четверг, 30 октября, в 9:50 28-летний водитель за рулем Ford, нарушив ПДД, въехал в стоящий на остановке автобус МАЗ под управлением 56-летнего мужчины. ДТП произошло в районе ул. Уральской, 46.

Фото: ГУ МВД по Самарской области