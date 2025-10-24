Вячеслав Федорищев вручил ключи от новых домов 11 исаклинским семьям

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Исаклинский район. Как отметил руководитель области, муниципалитет сильный и с большим потенциалом развития. Здесь работают 19 сельскохозяйственных организаций, 42 крестьянских (фермерских) хозяйства и более 5,5 тысяч личных подсобных хозяйств.
"У него хорошие позиции и понятные перспективы", — сказал глава региона.
Посещение района началось с совещания с представителями силовых структур по вопросу оперативной обстановки.
"Исаклинский район — хороший пример того, как мы развиваем районы благодаря государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Модернизируем инфраструктуру, дороги, социальные объекты, ведем благоустройство", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
Губернатор посетил дома, которые предоставляются по договору социального найма работникам АПК, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты. Жилье строится и закупается в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". После 5 лет работы жилье переходит в собственность специалистов. Руководитель области вручил ключи от новых домов 11 исаклинским семьям.
"От имени правительства Самарской области поздравляю вас с этим замечательным событием. Особенно радует, что долгожданное жилье получат семьи работников здравоохранения, образования, агропромышленного комплекса, социальной сферы и культуры — специалисты отраслей, определяющих не только настоящее, но и будущее региона, села, его завтрашний день", — подчеркнул губернатор.
Вячеслав Федорищев побывал в гостях у новоселов — Татьяны и ее сына Дмитрия, участника СВО.
"Жилье современное, комфортное, но фактически пустое. Чтобы сюда переехать, необходимо еще потратить средства, как минимум, на мебель. Принял решение: на региональном уровне дополним госпрограмму выплатой в 300 тысяч рублей на обустройство", — заявил губернатор.
Также Вячеслав Федорищев встретился с семьей Андреевых из села Самсоновка. В этом году они стали победителями ежегодного всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Семья — хранитель традиций" и приняли участие в церемонии награждения в Москве. Они создали проект "Усадьба Андреевых" по сохранению семейных и культурных ценностей, в сентябре прошлого года обратились в самарский филиал фонда "Защитники Отечества" с инициативой проведения встреч семей бойцов СВО на своем подворье. В итоге было подписано соглашение.
Еще одна точка рабочей поездки главы региона — детская школа искусств. Учреждение обновляют по программам "Комплексное развитие сельских территорий" и "Современный облик сельских территорий".
"В селе Исаклы завершается капитальный ремонт школы искусств. Будет современный центр для самореализации ребят. Посмотрел, какие работы проведены. Озвучил ряд предложений", — написал глава региона в своем канале в Мах.
Вячеслав Федорищев также провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса Исаклинского района. А завершилась поездка совещанием с участием членов правительства и районной администрации. Итоги озвучат на оперативном совещании.
