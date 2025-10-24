16+
Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев вручил ключи от новых домов 11 исаклинским семьям

ИСАКЛЫ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил Исаклинский район. Как отметил руководитель области, муниципалитет сильный и с большим потенциалом развития. Здесь работают 19 сельскохозяйственных организаций, 42 крестьянских (фермерских) хозяйства и более 5,5 тысяч личных подсобных хозяйств.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"У него хорошие позиции и понятные перспективы", — сказал глава региона.

Посещение района началось с совещания с представителями силовых структур по вопросу оперативной обстановки.

"Исаклинский район — хороший пример того, как мы развиваем районы благодаря государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". Модернизируем инфраструктуру, дороги, социальные объекты, ведем благоустройство", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор посетил дома, которые предоставляются по договору социального найма работникам АПК, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты. Жилье строится и закупается в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". После 5 лет работы жилье переходит в собственность специалистов. Руководитель области вручил ключи от новых домов 11 исаклинским семьям.

"От имени правительства Самарской области поздравляю вас с этим замечательным событием. Особенно радует, что долгожданное жилье получат семьи работников здравоохранения, образования, агропромышленного комплекса, социальной сферы и культуры — специалисты отраслей, определяющих не только настоящее, но и будущее региона, села, его завтрашний день", — подчеркнул губернатор.

Вячеслав Федорищев побывал в гостях у новоселов — Татьяны и ее сына Дмитрия, участника СВО.

"Жилье современное, комфортное, но фактически пустое. Чтобы сюда переехать, необходимо еще потратить средства, как минимум, на мебель. Принял решение: на региональном уровне дополним госпрограмму выплатой в 300 тысяч рублей на обустройство", — заявил губернатор.

Также Вячеслав Федорищев встретился с семьей Андреевых из села Самсоновка. В этом году они стали победителями ежегодного всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Семья — хранитель традиций" и приняли участие в церемонии награждения в Москве. Они создали проект "Усадьба Андреевых" по сохранению семейных и культурных ценностей, в сентябре прошлого года обратились в самарский филиал фонда "Защитники Отечества" с инициативой проведения встреч семей бойцов СВО на своем подворье. В итоге было подписано соглашение.

Еще одна точка рабочей поездки главы региона — детская школа искусств. Учреждение обновляют по программам "Комплексное развитие сельских территорий" и "Современный облик сельских территорий".

"В селе Исаклы завершается капитальный ремонт школы искусств. Будет современный центр для самореализации ребят. Посмотрел, какие работы проведены. Озвучил ряд предложений", — написал глава региона в своем канале в Мах.

Вячеслав Федорищев также провел встречу с представителями малого и среднего бизнеса Исаклинского района. А завершилась поездка совещанием с участием членов правительства и районной администрации. Итоги озвучат на оперативном совещании.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

