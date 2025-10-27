16+
"Оценка неудовлетворительно": губернатор отчитал членов правительства Самарской области

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона. Такой вердикт глава области вынес на оперативном совещании правительства в понедельник, 27 октября, по итогам разбора поездки в Исаклинский район, прошедшей на прошлой неделе.

Вячеслав Федорищев поделился впечатлением, что поездка была организована не для решения реальных проблем района, а ради картинки с вручением ключей от домов семьям.

"Еще раз повторяю, Антон Андреевич [Емельяненко] вам, как вице-губернатору по особым вопросам, переделывайте структуру управления проблематикой районного развития. [...] Я пытался понять, для чего меня туда привезли. В планах стоял другой район. Потом понял - чтобы я торжественно вручил 11 ключей тем, кто переезжает в новые дома. То есть задачи разобраться в проблемах не было. А полправительства поехало, чтоб посмотреть, как я ключи вручаю. А вот реальные проблемы никто не отработал - ни до, ни во время, ни, как я сейчас слышу на заседании правительства Самарской области, после. Оценка неудовлетворительно правительству Самарской области, членом которого я являюсь, и хоть и не по должности, а по уставу, возглавляю правительство Самарской области. Делайте выводы".

Губернатор также сообщил, что теперь будут совмещаться оперативные совещания правительства и заседания правительства. Такую необходимость он объяснил тем, что "в правительстве сбоит подписание документов по причинам, которые мы сейчас выясняем".

