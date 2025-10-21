Развитие сельского хозяйства в Самарской области: внедрение БАС и искусственного интеллекта

Во вторник, 21 октября, в Москве прошла встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

Как отметила Оксана Лут, самарский АПК в последние годы демонстрирует стабильный рост по всем основным направлениям.

В 2025 г. глава Минсельхоза посещала Самарскую область, и были определены направления отрасли, которые необходимо развивать. Применение БПЛА в сельском хозяйстве — одно из ключевых направлений развития отрасли.

"Использование агродронов в сельском хозяйстве позволяет значительно повысить производительность труда. Именно в Самарской области мы начали внедрять системы мониторинга полей, и здесь в первую очередь необходима подготовка кадров", — сказала Оксана Лут.

"Вы абсолютно справедливо заметили, что уже не только обработка, но и мониторинг, и как следствие аналитика, позволяет нам быть более успешными в развитии отрасли", — добавил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава 63 региона доложил о посевной и подчеркнул, что в регионе намолотили более 3 млн тонн зерна, поставленные задачи выполнены.

"Что касается отрасли беспилотных систем, здесь у нас дорожная карта, которую мы с вами согласовали. Двигаемся вперед", — подчеркнул Вячеслав Федорищев в разговоре с министром.

"Мы будем предоставлять комплексную услугу по повышению производительности сельской территории под ключ. Это позволит экономить на операторах беспилотных систем. Это очень высокооплачиваемая работа сейчас. Приоритет — участники и ветераны специальной военной операции, которые получили навык управления беспилотными системами. Кроме того, прорабатываем выход на международные рынки с этой услугой. Знаем точно, что в национальном проекте беспилотных систем, а также в национальном проекте, связанном с экспортом и сельским хозяйством, найдем для себя роль и место в следующих годах", — сказал губернатор Самарской области.

Вячеслав Федорищев также отметил, что институт искусственного интеллекта продолжает производить новые продукты, повышающие точность внесения и повышающие качество работы.

Губернатор рассказал и о том, что в Самарскую область будут активно приглашать крупнейших российских производителей мяса и молока. Организовывать ознакомительные туры, показывать возможности региона для дальнейшего сотрудничества.