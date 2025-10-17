Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства

В четверг, 17 октября, в Тольятти в Поволжской академии образования и искусств им. Святителя Алексия, митрополита Московского состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню работников дорожного хозяйства. В нем принял участие глава региона Вячеслав Федорищев.

Губернатор вручил заслуженные награды одним из лучших специалистов отрасли, которые выполняют важную миссию по созданию безопасной дорожной сети и ее эффективной эксплуатации, а также поблагодарил ветеранов за их вклад в развитие дорожного хозяйства и за помощь в подготовке молодых специалистов.

"За годы работы вы внесли ценный вклад в социально-экономическое благополучие Самарской области и продолжаете создавать новые возможности для жителей региона, обеспечиваете их комфорт и безопасность. Мы с вами успешно работаем над реализацией многих дорожных программ, и сейчас благодаря нашим совместным усилиям Самарская область входит в число регионов-лидеров по развитию отрасли", — отметил руководитель области Вячеслав Федорищев.

Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.

"Спасибо специалистам дорожной отрасли, принимающим активное участие в восстановлении транспортной инфраструктуры Донбасса. Это очень важно для нашей Родины", — добавил губернатор.

Почетного звания "Заслуженный работник дорожного хозяйства Самарской области" удостоен начальник участка общества с ограниченной ответственностью "Амонд" Антон Шавачин. Почетный знак Губернатора Самарской области "За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации" III степени вручен заместителю директора филиала "Красноярское дорожно-эксплуатационное управление" акционерного общества "Агентство по содержанию автомобильных дорог" Алексею Батину. Также глава региона вручил отличившимся специалистам почетные грамоты и благодарности.

По итогам этого года будет отремонтировано более 460 км дорог. В ближайших планах реализация двух крупных проектов по оптимизации транспортных маршрутов в южном направлении и созданию условий для более тесного торгово-экономического сотрудничества с соседними странами. Это строительство третьего этапа мостового перехода "Фрунзенский", а также реконструкция трассы "Обход города Самары".

"Развитие дорожной отрасли — это фундамент развития городов. Наша задача — на шаг вперед предугадывать, как будет развиваться регион, строить больше, ресурсы для этого есть", — подчеркнул губернатор.