16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Губернатора Вячеслава Федорищева посвятили в казаки Губернатор Федорищев обсудил с членами правительства проект бюджета на 2026–2028 годы Губернатор Самарской области избавился от советников Губернатор отменил запрет на концессии ради магистрали Центральной

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 12 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса Самарской области! Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! В прошлом году агропромышленный комплекс Самарской области продемонстрировал высокие результаты по урожайности зерновых и зернобобовых культур. Выросли объемы экспорта  — в настоящее время мы поставляем сельскохозяйственную продукцию почти в пять десятков стран. Введено в оборот почти 4 тыс. гектаров пахотных земель. В АПК инвестировано более 11 млрд рублей", — заявил глава региона.

Губернатор отметил, что за всем этим стоит напряженный, самоотверженный труд самарских аграриев, их любовь к своей земле, ответственность за порученное дело.

"Свою задачу мы видим в том, чтобы задействовать все механизмы господдержки сельского хозяйства, поднять аграрное производство на качественно новый уровень. В бюджете на 2025 г. на эти цели заложено свыше 6 млрд руб., — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Особое направление нашей работы — реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области". Обеспечение жителей села жильем, повышение транспортной доступности, развитие инфраструктуры, включая объекты образования, культуры и спорта, — наш приоритет".

По словам главы региона, к 2030 г. планируется увеличить объем производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 г., а экспорт — не менее чем в 1,5 раза. Обеспечить технологическую независимость в сфере продовольственной безопасности и улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах.

"Искренне благодарю вас за выдающиеся трудовые свершения и верность своему высокому призванию. Спасибо нашим ветеранам, сумевшим в непростые  времена сохранить потенциал отрасли и передать свой опыт молодым специалистам. И, конечно, огромная признательность всем, кто помогает участникам СВО и их семьям. В этой всенародной поддержке — залог победы и установления прочного мира на нашей земле на многие десятилетия вперед. Успехов вам, дорогие друзья, хорошей погоды, знатных урожаев, счастья и мирного неба!", — заключил губернатор

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2