В воскресенье, 12 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса Самарской области! Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! В прошлом году агропромышленный комплекс Самарской области продемонстрировал высокие результаты по урожайности зерновых и зернобобовых культур. Выросли объемы экспорта — в настоящее время мы поставляем сельскохозяйственную продукцию почти в пять десятков стран. Введено в оборот почти 4 тыс. гектаров пахотных земель. В АПК инвестировано более 11 млрд рублей", — заявил глава региона.

Губернатор отметил, что за всем этим стоит напряженный, самоотверженный труд самарских аграриев, их любовь к своей земле, ответственность за порученное дело.

"Свою задачу мы видим в том, чтобы задействовать все механизмы господдержки сельского хозяйства, поднять аграрное производство на качественно новый уровень. В бюджете на 2025 г. на эти цели заложено свыше 6 млрд руб., — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Особое направление нашей работы — реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области". Обеспечение жителей села жильем, повышение транспортной доступности, развитие инфраструктуры, включая объекты образования, культуры и спорта, — наш приоритет".

По словам главы региона, к 2030 г. планируется увеличить объем производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 г., а экспорт — не менее чем в 1,5 раза. Обеспечить технологическую независимость в сфере продовольственной безопасности и улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах.

"Искренне благодарю вас за выдающиеся трудовые свершения и верность своему высокому призванию. Спасибо нашим ветеранам, сумевшим в непростые времена сохранить потенциал отрасли и передать свой опыт молодым специалистам. И, конечно, огромная признательность всем, кто помогает участникам СВО и их семьям. В этой всенародной поддержке — залог победы и установления прочного мира на нашей земле на многие десятилетия вперед. Успехов вам, дорогие друзья, хорошей погоды, знатных урожаев, счастья и мирного неба!", — заключил губернатор