В воскресенье, 12 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
"Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса Самарской области! Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! В прошлом году агропромышленный комплекс Самарской области продемонстрировал высокие результаты по урожайности зерновых и зернобобовых культур. Выросли объемы экспорта — в настоящее время мы поставляем сельскохозяйственную продукцию почти в пять десятков стран. Введено в оборот почти 4 тыс. гектаров пахотных земель. В АПК инвестировано более 11 млрд рублей", — заявил глава региона.
Губернатор отметил, что за всем этим стоит напряженный, самоотверженный труд самарских аграриев, их любовь к своей земле, ответственность за порученное дело.
"Свою задачу мы видим в том, чтобы задействовать все механизмы господдержки сельского хозяйства, поднять аграрное производство на качественно новый уровень. В бюджете на 2025 г. на эти цели заложено свыше 6 млрд руб., — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Особое направление нашей работы — реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Самарской области". Обеспечение жителей села жильем, повышение транспортной доступности, развитие инфраструктуры, включая объекты образования, культуры и спорта, — наш приоритет".
По словам главы региона, к 2030 г. планируется увеличить объем производства продукции АПК не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021 г., а экспорт — не менее чем в 1,5 раза. Обеспечить технологическую независимость в сфере продовольственной безопасности и улучшить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах.
"Искренне благодарю вас за выдающиеся трудовые свершения и верность своему высокому призванию. Спасибо нашим ветеранам, сумевшим в непростые времена сохранить потенциал отрасли и передать свой опыт молодым специалистам. И, конечно, огромная признательность всем, кто помогает участникам СВО и их семьям. В этой всенародной поддержке — залог победы и установления прочного мира на нашей земле на многие десятилетия вперед. Успехов вам, дорогие друзья, хорошей погоды, знатных урожаев, счастья и мирного неба!", — заключил губернатор
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит