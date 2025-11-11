Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем экономиста

Во вторник, 11 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов экономических специальностей с профессиональным праздником.

Глава региона напомнил, что этот праздник появился в календаре 10 лет назад, в 2015 году. Он объединяет специалистов, которые отвечают за экономическую деятельность предприятий и организаций, субъектов Федерации, страны в целом.

"Экономисты Самарской области выполняют множество актуальных задач: занимаются рациональным распределением ресурсов, оптимизацией расходов, прогнозированием, научными изысканиями, просвещением и воспитанием молодых кадров, что способствует росту экономики, сохранению социальной стабильности и финансовой устойчивости региона. Дорогие друзья! Ваша профессия требует особых качеств — аналитического склада ума, логического мышления и математических способностей, большого багажа знаний в сфере бюджетного планирования, финансов, налогов, инвестиционной политики", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор поблагодарил сотрудников отрасли за вклад в укрепление экономического потенциала региона, верность долгу, скрупулезность в работе.

"В сегодняшних непростых условиях вы направляете свои усилия на решение как точечных, так и системных вопросов, обеспечивающих опережающее развитие региональной промышленности, улучшение условий жизни наших граждан, достижение поставленных президентом Владимиром Путиным национальных целей развития. Спасибо ветеранам экономических специальностей, которые прививают молодежи высочайшую ответственность за результаты своего труда, учат честности и порядочности, требовательности к себе. От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, семейного счастья, успехов во всех начинаниях!" — заключил глава региона.