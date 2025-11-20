16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем работника транспорта Вячеслав Федорищев: "Крылья Ростеха" – лучшая практика по подготовке кадров для отрасли В Самаре вдове Героя РФ вручили медаль "Золотая Звезда" Вячеслав Федорищев поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии Вячеслав Федорищев поздравил преподавателей вузов с профессиональным праздником

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем работника транспорта

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 20 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с Днем работника транспорта.

"Ваш труд очень важен для укрепления экономики Самарской области, создания комфортных условий для жизни людей. Модернизация системы транспортного сообщения — важнейший приоритет в нашей работе, одно из ключевых направлений программы социально-экономического развития Самарской области", — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что с 2025 года регион принимает активное участие в национальном проекте "Инфраструктура для жизни", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

"Благодаря этому мы продолжаем работу по обновлению парка пассажирского транспорта и приведению в нормативное состояние дорожной инфраструктуры на всей территории региона", — добавил глава региона.

Вячеслав Федорищев поблагодарил работников отрасли за ответственное отношение к делу, профессиональное выполнение своих обязанностей, честный и самоотверженный труд:

"Спасибо ветеранам транспортной сферы, которые передают молодым специалистам свой богатый опыт. И, конечно, сердечная благодарность всем, кто сегодня помогает нашим защитникам Отечества и их семьям, доставляет гуманитарные грузы в зону специальной военной операции, тем самым приближая Победу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и безаварийной работы!".

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30