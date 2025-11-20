Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем работника транспорта

В четверг, 20 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с Днем работника транспорта.

"Ваш труд очень важен для укрепления экономики Самарской области, создания комфортных условий для жизни людей. Модернизация системы транспортного сообщения — важнейший приоритет в нашей работе, одно из ключевых направлений программы социально-экономического развития Самарской области", — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что с 2025 года регион принимает активное участие в национальном проекте "Инфраструктура для жизни", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

"Благодаря этому мы продолжаем работу по обновлению парка пассажирского транспорта и приведению в нормативное состояние дорожной инфраструктуры на всей территории региона", — добавил глава региона.

Вячеслав Федорищев поблагодарил работников отрасли за ответственное отношение к делу, профессиональное выполнение своих обязанностей, честный и самоотверженный труд:

"Спасибо ветеранам транспортной сферы, которые передают молодым специалистам свой богатый опыт. И, конечно, сердечная благодарность всем, кто сегодня помогает нашим защитникам Отечества и их семьям, доставляет гуманитарные грузы в зону специальной военной операции, тем самым приближая Победу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и безаварийной работы!".