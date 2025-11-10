В Самаре Вячеслав Федорищев подвел итоги форума "Россия – спортивная держава"

В понедельник, 10 ноября, на оперативном совещании в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги международного форума "Россия — спортивная держава".

С 5 по 7 ноября ключевое спортивное событие года собрало на своей площадке более 5000 тысяч человек, среди них главы министерств, представители всероссийских спортивных федераций и организаций, руководители ведущих компаний, эксперты, аналитики и представители СМИ из России и 58 стран и территорий мира.

Как отметил губернатор, форум стал значимым событием для страны, ареной для новых идей, площадкой для обмена опытом, обсуждения новых инициатив и презентации национальных проектов в сфере спорта.

"Это большое и значимое событие для страны и Самарской области. В третий раз за год в регионе работал президент России Владимир Владимирович Путин. Глава государства выступил на пленарном заседании форума, отметил, что Самара — один из самых красивых и самобытных городов Поволжья, знаменитый своими достижениями и традициями, в том числе, спортивными, — сказал глава региона. — Самарцы на форуме представили свои предложения в отрасли спорта и большинство из них были поддержаны".

Вячеслав Федорищев выразил особую благодарность сотрудникам структур, которые обеспечивали безопасность во время проведения форума. "Все мероприятия прошли без происшествий, все работы, связанные с обеспечением безопасности, были отработаны на высоком уровне", — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что среди ключевых итогов форума – расширение международного сотрудничества, развитие спортивной инфраструктуры в регионе и популяризация массового спорта в Самарской области и страны в целом.

"Наша работа по развитию отрасли спорта не заканчивается. Мы продолжаем системную работу по развитию спортивной инфраструктуры в Самарской области, по укреплению работы наших профессиональных клубов, наших федераций, фокусируем свое внимание на том, чтобы наши спортсмены из месяца в месяц показывали лучшие результаты, на том, чтобы наши профессиональные команды радовали многотысячную армию болельщиков своими достижениями. Здесь работа продолжается, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — У форума есть наследие — это то, что будет происходить далее, после его завершения. Для нас, в первую очередь, важно капитальное развитие спортивной инфраструктуры. Нам предстоит построить много новых объектов".

В рамках международного форума "Россия — спортивная держава" состоялись мастер-классы для юных спортсменов, турниры по инновационным видам спорта с участием героев специальной военной операции, соревнования с участием сильнейших спортсменов и массовые мероприятия.

"Суммарно в рамках спортивной программы в Самаре и Тольятти состоялось 19 мероприятий по 15 видам спорта. В них приняли участие более 16000 жителей и гостей Самарской области. В рамках форума было подписано более 100 соглашений о сотрудничестве между всероссийскими спортивными федерациями и организациями, министерствами, представителями бизнеса. Волонтерский корпус Международного форума составил 1050 человек", — доложил врио вице-губернатора Дмитрий Яковлев.

В дни форума состоялось заседание Совета при Президенте Российский Федерации по развитию физкультуры и спорта на тему "О дальнейшем развитии детско-юношеского спорта". В течение последних восьми месяцев рабочая группа под руководством губернатора Самарской области и ответственного секретаря рабочей группы министра спорта Самарской области Лидии Рогожинской готовила подробный анализ проблемных вопросов с конкретными примерами и предложениями по их решению. Глава региона поблагодарил Лидию Рогожинскую и всех специалистов, экспертов, регионы РФ, различные ведомства и спортивные организации, которые принимали участие в подготовке доклада.

Губернатор выразил уверенность, что проведенные мероприятия принесут долгосрочные положительные результаты и станут стимулом для дальнейшего развития спортивного потенциала региона.

Также он отметил, что опыт и результаты форума открывают новые возможности для реализации национальных стратегий и подчеркнул значимость поддержки инициатив в развитии массового и детско-юношеского спорта, что соответствует задачам, поставленным Главой государства.

Вячеслав Федорищев также отметил важность проведения Парада Памяти 7 ноября, поблагодарив первого вице-губернатора Александра Фетисова за работу по организации мероприятий спортивного форума и Парада Памяти.

"Для всех, кто присутствовал на Параде Памяти, всех, кто смотрел трансляцию, было важно, что память о тех исторических событиях, которые прошли в Москве, в Воронеже и в Самаре, бережно хранится, традиции чтятся. Самое главное для всех нас — в год, который Президент объявил Годом защитника Отечества, — это еще одно напоминание о Великой Победе".