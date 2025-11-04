16+
Губернатор Власть и политика

Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем народного единства

САМАРА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем народного единства.

"Уважаемые жители Самарской области, поздравляю вас с Днем народного единства! В этот день мы вновь обращаемся к героическим страницам истории Российского государства, к тем основополагающим духовно-нравственным ценностям, которые составляют основу существования нашего народа.  

Сила духа, любовь к Родине, вера в великое предназначение России не раз помогали нашим предкам с честью проходить через самые суровые испытания. Более того, из любых невзгод мы выходили еще более сильными и сплоченными.

Празднование Дня народного единства - не только дань уважения подвигу ополченцев, которые под предводительством князя Дмитрия Пожарского и земского старосты Кузьмы Минина спасли Отечество от вражеского нашествия во времена Великой Смуты. Это напоминание о том, что глобальные вызовы современности и на сегодняшнем историческом этапе требуют от нас единения, ответственной гражданской позиции, напряженного труда во имя укрепления страны, во имя ее будущего.

Жители Самарской области всегда активно участвовали в преобразованиях, проводимых в стране, дорожили миром и согласием в нашем многонациональном, многоконфессиональном обществе, вносили свою лепту в укрепление российской государственности, создание общего духовного, культурно-исторического пространства.

Уверен, двигаясь по этому пути, мы решим масштабные задачи, поставленные нашим президентом В.В.Путиным, по достижению национальных целей развития России, добьемся победы в специальной военной операции.

Благодарю каждого жителя региона за вклад в развитие и процветание Самарского края, за понимание личной ответственности за судьбу родной земли. Особая благодарность - героям СВО и их семьям, чей пример вдохновляет нас на преданное, самоотверженное служение Отчизне.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, единства во всех делах и благородных начинаниях на благо великой России", - сказал глава региона.

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

