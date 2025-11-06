16+
Губернатор Власть и политика

Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира "Кубок Победы. Волга"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 6 ноября, в рамках участия в XIII Международном спортивном форуме "Россия — спортивная держава" в Самаре заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко вместе с губернатором Вячеславом Федорищевым наградили победителей фиджитал-турнира "Кубок Победы. Волга".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На "Самара Арене" Дмитрий Чернышенко ознакомился с выставкой форума. Здесь собраны результаты работы всей спортивной отрасли страны, новейшие разработки, направленные на развитие инновационных видов спорта, и отразила в себе историю достижений российских спортсменов. Вице-премьеру представили стенд Самарской области, который состоит из нескольких интерактивных зон, включая полигон, инсталляцию "Мотостадион", арт-объект "Сердце Самары", экспозицию о клубах и чемпионах, экспозицию о производственном потенциале региона, дрон-баскетбол и так далее.

"Форум по праву занимает особое место среди ведущих спортивно-деловых площадок России, объединяя государственных деятелей, представителей спортивной элиты, экспертов и бизнес. В этом году форум собрал участников из 51 страны, что подтверждает его статус значимой платформы для международного диалога и сотрудничества в сфере спорта", — сказал глава Минспорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Также вице-премьер, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов и президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный выступили на открытом уроке "Фиджитал-спорт: будущее, которое наступило сегодня", а также пообщались с самими спортсменами.

"В 2024 году наш президент Владимир Владимирович Путин подарил всему миру ранее не существовавший спортивный формат. Новое движение "фиджитал", которое сейчас развивается независимо от всех, стало международным и объединило уже 120 стран. Это сочетание физического, традиционного, и современного цифрового спорта. Чтобы быть успешным, нужно развиваться и в виртуальном мире, и в физическом. Это как раз главный смысл", — рассказал вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко, Вячеслав Федорищев и Никита Нагорный наградили победителей турнира "Кубок Победы. Волга". Участниками соревнований по фиджитал-спорту, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стали бойцы специальной военной операции, которые в настоящее время проходят реабилитацию.

"Бойцы, которые пострадали, получили ранения, защищая интересы нашей Родины на СВО, с помощью этого нового формата получают невиданные ранее преимущества для скорости восстановления, для получения новых эмоций, смысла в жизни. Я очень рад, что те отклики, которые мы получаем от наших бойцов, действительно подтверждают, что это так. Есть еще подтверждения от наших уважаемых врачей и реабилитологов, которые отмечают ускоренное восстановление, чтобы наши бойцы могли жить полноценной жизнью, несмотря на те потери, которые они понесли. Именно такую установку дает наш президент Владимир Владимирович Путин. И мы будем продолжать вас поддерживать и действовать в этом направлении", — отметил вице-премьер.

Турнир собрал более 100 участников специальной военной операции, среди которых есть Герои России. 

"Турнир "Кубок Победы. Волга" стал одним из ключевых спортивных событий форума "Россия — спортивная держава". Его участники — наши герои, защитники Отечества, которыми мы гордимся. Низкий поклон им за стойкость и силу духа. Самарская область всегда была сердцем Поволжья и тем регионом, который обеспечивает защиту государства, развитие промышленности и новых технологий. Благодарен организаторам соревнований, что нам вместе удалось показать, на каком высоком уровне должны проходить такие турниры", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко и  Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона "Самара Арена". По поручению президента Владимира Путина в России должно быть не менее 25 таких кампусов, а к 2036 году — не менее 40. Они создаются в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

