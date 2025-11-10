Александр Кузнецов, помощник Виктора Тархова: "Это был настоящий мужик"

Многолетний соратник трагически погибшего Виктора Тархова Александр Кузнецов дал развернутое интервью "Волга Ньюс". Он рассказал, каким был Виктор Александрович на работе и в минуты отдыха, чем жил и увлекался, а также вспомнил занятные случаи из общего трудового прошлого и развенчал мифы, которыми окутали жизнь погибшего экс-мэра Самары федеральные СМИ. Кроме того, Александр Семенович передал в распоряжение редакции автобиографию, написанную Виктором Тарховым в 2004 году — она приведена ниже в неизменном виде.
"Планов громадье"
— Александр Семенович, вы знали Виктора Тархова дольше многих — 30 лет. Каким он был в ваших глазах?
— Сразу уточню: многие в СМИ писали, что я его близкий друг. Скажу так: мы с ним проработали 30 лет как руководитель с подчиненным. Между нами всегда была субординация, дистанция. Каким он был? Настоящий мужик. С большой буквы. Не сплетник, не интриган, никогда не верил слухам и не использовал их себе на руку. Характер у него был сильный, волевой.
Виктор Александрович трудоголик по своей натуре. Работа была для него главным, он посвятил ей всю свою жизнь. У него был весьма специфичный рабочий график: завод, к примеру, начинал работать в 8:00, Тархов приходил к 9:00 (имел право, как директор), но уходил позже всех, в 22:00 — 23:00. Естественно, я всегда был при нем.
— Как вы познакомились?
— Это было в начале восьмидесятых. Я тогда только начал работать в облисполкоме инструктором по транспорту у первого заместителя председателя облисполкома Олега Андреевича Коноваленко. В те годы сильно не хватало вагонов, особенно для перевозки наливных грузов, в частности мазута. А зимой перевозки железной дорогой всегда были затруднены из-за погодных условий — метели, снега.
Виктору Тархову на тот момент было 35 лет, он возглавил производственное объединение КНОС ("Куйбышевнефтеоргсинтез" — советское производственное объединение, затем российская нефтеперерабатывающая компания в Куйбышевской (Самарской) области; АО "Куйбышевнефтеоргсинтез" вместе с компанией "Юганскнефтегаз" стало базой для создания компании "ЮКОС". — Прим. Волга Ньюс). КНОС объединял три предприятия — Сызранский, Куйбышевский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы
И мы с Тарховым встречались по субботам в Управлении железной дороги, обсуждали вопросы транспортировки, организацию выгрузки вагонов и т. д. Совещания обычно проводил председатель Комитета народного контроля Гейдар Алиев, сын которого Ильхам Алиев сейчас возглавляет Азербайджан.
— Помните первые впечатления о Тархове?
— Помню, что у него при себе всегда была амбарная книга с надписью: "Я планов наших люблю громадье". В ней была основная канва вопросов, связанных с КНОС. И еще, помню, он без конца курил "Приму". А после "Примы" потом всю жизнь курил "Кэмэл". Два пальца, которыми он зажимал сигарету, всегда были желтыми. И усы тоже. Вообще, сигареты он до конца своих дней изо рта не выпускал.
Жесткий, но демократичный
— Каким он был руководителем?
— Достаточно жестким. В подчинении у него тогда были тысячи человек, а потом, в ЮКОСе, еще больше — 23 тысячи. Он руководил заводами, и главная задача была развивать производство, ведь технологии никогда не стоят на месте. Для этого всегда нужно было быть в тонусе, не отставать. Например, если когда-то для повышения октанового числа бензина мы добавляли тетраэтилсвинец (ТЭС) — жутко токсичную вещь — то позже, вслед за Европой и всем миром, перешли на экологически чистое топливо с использованием других компонентов для увеличения октанового числа. Так удалось из 76-го бензина сделать 92-й и 95-й.
Отчитывался он всегда очень четко. Ему всегда давали слово, потому что всегда что-то происходило — сбои в движении, поломки электровозов, вагонов, проблемы с энергетикой и т. д. Тархов никогда не закладывал виновных. Вот вы попробуйте отчитаться, когда нет цистерн, бочек, никого не обвинив? А он мог. Никогда ни на кого пальцем не показывал, и меня это всегда поражало.
Еще интересный момент вспомнил: проходило как-то совещание на заводе, сидели у него в кабинете несколько часов, думали коллективно над какой-то сложной ситуацией. Долго не могли найти решения, и тут Тархов неожиданно встал из-за стола, разбежался по прямой и с криком "Кия!" в прыжке выбросил вперед ногу. Секунду все сидели в недоумении, а потом засмеялись. Виктор Александрович сел за стол, и буквально через 20 минут нашли нужное решение. Атмосфера изменилась! Он умел разрядить обстановку.
— Со времен заводской жизни он сделал вас в дальнейшем своей правой рукой. За какие качества?
— Свой выбор он не объяснял. Это был март 1989 года, Виктора Александровича выбрали депутатом областного Совета народных депутатов. Не сказать, что на тот момент я был с ним хорошо знаком, я работал тогда инструктором в облисполкоме. Однажды он пригласил меня и предложил перейти к нему работать помощником. Я согласился. Ему требовался сотрудник для обработки поступающего потока информации.
Первое, что он сделал в новой должности — взял на себя часть моих прямых обязанностей. Регламент требовал, чтобы помощник приносил ему все документы — рассортированные и разложенные по различным темам. Тархов подошел ко мне и сказал: "Слушай, не надо мне носить бумажки. Я пока еще в силах сам их носить. На стол положи, дальше разберусь".
Я уже говорил, что у него был волевой характер. Но, в то же время, он был достаточно демократичный. Например, в комнате отдыха, где мы продолжали обсуждать вопросы и разбирать бумаги, ему ничего не стоило встать и самому налить чай. Он не делил себя и остальных на "барина" и "челядь". Запросто мог позвать с собой домой водителя — кофе попить, пообедать. На равных мог поговорить с уборщицами. Помню случай, когда еще на заводе работали, к нему пришел слесарь. Пришел в неурочное время, по какому-то личному вопросу. Секретарша хотела его развернуть, но Тархов вышел из кабинета объяснил: "У меня сейчас совещание, но вы подождите, пожалуйста. Я как освобожусь, приму вас". И тот его часа полтора ждал, но был принят. Заношу бумаги, а они сидят друг напротив друга — чай пьют, беседуют…
— Какими вы запомнили совместные годы работы в облисполкоме?
— Виктор Тархов был председателем исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета народных депутатов (Куйбышевского облисполкома) с 19 апреля по 23 августа 1991 года. Когда он его возглавил, в стране была очень сложная экономическая обстановка, в том числе не хватало продуктов питания. Нужно было следить за обеспечением города и области хлебом. И он (я считаю, что это его изобретение) изобрел так называемый госзаказ. Дело в том, что деньги-то были, а товаров нет. И тогда Виктор Александрович договорился с директором АвтоВАЗа, чтобы предприятие платило налоги в область не деньгами, а автомобилями, за которые мы приобретали в других регионах все, что нам было надо. После этого в области стабилизировалось обеспечение сахаром, картофелем и другими продуктами питания. Это был тогда единственный правильный выход из ситуации.
Скажу, что Виктор Александрович был хороший хозяйственник. А что до политика… Ведь кто такой политик? Человек, который говорит одно, думает другое, делает третье. Когда в России в 1991 году переворот произошел, так называемое ГКЧП, у нас в области располагалось командование Приволжского военного округа во главе с Альбертом Макашовым (советский и российский военачальник, генерал-полковник, с 1 сентября 1989 по 31 августа 1991 года — командующий войсками Приволжско военного округа. — Прим. Волга Ньюс). Макашов ГКЧП активно поддержал и выпустил по городу БТРы, которые разъезжали по улицам. Тархов ему позвонил и сказал: "Альберт Михайлович, как мужика тебя прошу, ну прекрати, убери ты эти БТРы. Люди волнуются, ну какие бронетранспортеры?". И вы знаете, буквально через два дня Макашов к нему приехал и сказал, что хозяйственник победил генерала. Дословно выражение не помню, но смысл был такой. Через пару дней стало ясно, что ГКЧП разваливается, никто его не поддержал. Но Тархова сняли с поста председателя облисполкома.
Помню, он собрал всех руководителей областных силовых структур, начал задавать им вопросы о легитимности решений ГКЧП. Те ответили, что в целом все законно. Виктор Александрович сказал всего одну фразу, но она стоила ему должности: "Наша главная задача — чтобы ни одна капля крови не пролилась, мы должны сделать так, чтобы в области все было спокойно: чтобы транспорт нормально работал, магазины все работали, чтобы продукты доставлялись в срок, не сорвалась уборочная компания. Там, наверху, разберутся без нас". Тогда это восприняли не однозначно, тем более группа товарищей, желавшая убрать Тархова из руководителей области, писала доносы в Москву, якобы он поддержал ГКЧП. Ельцин, не разобравшись, освободил его своим Указом от должности председателя облисполкома, назначив вместо Тархова Константина Титова.
После этого, в феврале 1992 года, Виктор Александрович ушел на Новокуйбышевский НПЗ, на котором тогда не было директора. Его предшественника, Ивана Абрамовича Дика, 29 декабря 1991 года, убили выстрелом в затылок у дверей своей квартиры. Это убийство не раскрыто до сих пор. Вместе с Тарховым на Новокуйбышевский НПЗ ушел и я. "Ты мне нужен, — сказал он. — Нужно, чтобы у меня "буфер" был".
Воры в законе и взорванный автомобиль
— В каком смысле "буфер"?
— Нужно было работать с людьми, отвечать на звонки, письма, особенно сельчанам, ведь во время посевной топливо нужно было не завтра, а "вчера". Тархов отдал мне "вертушку" (разговорное название закрытой системы партийной и правительственной телефонной связи в СССР, а также телефонного аппарата, использовавшегося в этой системе. — Прим. Волга Ньюс), все телефоны, и я работал. Было тяжело — и эмоционально, и физически.
В стране тогда творился самый настоящий беспредел. Воровали все и всё, и в первую очередь — нефть, нефтепродукты. Тащили, несмотря на охрану, выставленную на заводе. Это было весьма жесткое время, и Виктор Александрович принял решение (я сейчас могу ошибиться в цифрах, но смысл передам): реализацией нефтепродуктов стоимостью до 100 тыс. рублей занимается начальник отдела сбыта, до 1 миллиона — зам по сбыту. Все, что выше 1 млн рублей, подписывает лично Тархов. И это было правильное решение, потому что за 100 тысяч не убьют, а за миллион могут. И он это вовремя четко отсек.
Приходили к нам и некоторые известные "веселые ребята". Однажды пришел вор в законе. Прямо не угрожал, но намекнул: "Вы же знаете, что было с вашим бывшим директором. Мы не хотим, чтобы у вас было также. Вы нас только на завод пустите". А Тархов был в отъезде, в Москве. По приезду он распорядился: работаем только с милицией, никаких уголовных элементов на заводе не должно быть и близко.
Я пошел в только что сформированный шестой отдел. Там молодой человек сидит, новичок, первый или второй день как принял дела. Это был Евгений Березкин (с 1982 по 1990 год работал в уголовном розыске, откуда перевелся в отдел по борьбе с организованной преступностью; в 2003 году его пригласили в областное управление наркоконтроля; в 2013 году он возглавил ведомство; в 2016 году Евгений Березкин ушел на пенсию; в 2020 г. стал директором национального парка "Самарская Лука". — Прим. Волга Ньюс). Я ему объяснил ситуацию и добавил, что "веселые ребята" грозились прийти ровно через неделю. Возвращаюсь в кабинет, берусь за головушку 62 размера и думаю про себя: "Е-мое, куда же я попал…".
Через неделю они, как-то минуя охрану, снова пришли. А Виктора Александровича опять нет. Закрываю кабинет, наливаю им чай, кофе, начинаю объяснять, что это завод, тут важен каждый винтик и болтик и выделить и отдать что-то кому-то постороннему просто невозможно… Тут звонит секретарь Тархова, говорит: "К вам Березкин пришел". Я поворачиваюсь к этим "веселым ребятам" и задаю вопрос: "Вы что, хвост за собою привели? Там в приемной Березкин сидит". Они напряглись и спрашивают, как можно выйти незаметно. Я их вывел через запасной выход и больше они не приходили. И это — заслуга Евгения Георгиевича Березкина.
Однажды даже машину Виктора Александровича взорвали: время около 17 часов, водитель подъехал, поставил автомобиль напротив заводоуправления. Подходит человек, разбивает боковое стекло и бросает внутрь взрывное устройство. Взрыв был слышен из моего кабинета, сигнализация начала пищать… Видимо, хотели сделать Тархова посговорчивее.
Жуткое было время, бандитизм расцветал, особенно в Новокуйбышевске. Это был бандитский город. НПЗ — лакомый кусок, мощнейший завод, который перерабатывал тогда больше 10 миллионов тонн нефти в год. Милиция, конечно, активно боролась с беспределом — с врезками, с воровством… Но нам прежде всего нужно было решать производственные вопросы. Их было хоть отбавляй, вплоть до вопросов экологии.
Неудобный топ-менеджер
— Вы и экологией занимались?
— Да, и очень активно. По тогдашним проектам трубы, по которым перекачивали нефть и нефтепродукты, лежали на глубине три метра под землей. У них условный срок службы — 10 лет. Но у завода других вопросов выше крыши. Пока работают — и ладно. Откладывали вопрос замены, пока в трубах со временем не образовались трещины. Причем давление в них колоссальное — 25 атмосфер. Кроме того, сам завод стоит на горе, а под ней течет Волга.
В результате долгие годы нефть и нефтепродукты оседали в земле и просачивались в речку Кривуша. В Липягах, поселке между заводом и Кривушей, экология была хуже некуда. Мало того, и под заводом образовалось озеро из продуктов переработки нефти, оно расширилось вплоть до артезианских скважин из котрых качали воду для Новокуйбышевска. Подойди эта масса к скважинам — не миновать экологической катастрофы.
Виктор Александрович как раз только пришел на завод. А тут трагический случай произошел. Женщина из местных послала сына в погреб за картошкой. Ждет — его нет. Посылает второго посмотреть, что случилось, второй тоже не возвращается. Мать пошла их искать и увидела в погребе два трупа. Стало понятно, что в погребе газ скопился.
Приезжала правительственная комиссия, Тархова приглашали в КГБ. Объяснили ситуацию, мол, согласно съемке из космоса, под заводом озеро из отходов производства, что будем делать? Один умный человек предложил систему, которая бурит скважины до воды на 70−80 метров. Устанавливается обсадная труба с прорезями и уникальный по тем временам насос в форме тарелочек, в которые собирается, как мы ее называли, вся "шняга" и выкачивается.
Закупать оборудование можно было в США, но они нам не продавали. Тогда Виктор Александрович в 1992 году создал российско-швейцарскую фирму (ООО "Новитрек". — Прим. Волга Ньюс), где Швейцария исполняла роль посредника в поставках насосов. Благодаря этому удалось решить экологическую проблему и снять социальное напряжение.
Бизнес этот был эффективен и функционирует до сих пор, но когда безответственные журналисты заявляют, что Тархов получал с фирмы доход 2 млн долларов в месяц, хочется покрутить пальцем у виска. Там всего 12 человек работает, включая бухгалтера, ну какие 2 миллиона?
— С 1994 года в вашей совместной трудовой карьере начался период работы в ЮКОСе…
— Да. Тархова взяли туда на работу старшим вице-президентом по переработке, где он занялся своим любимым делом — производственными вопросами.
Здесь я еще раз подчеркну одну вещь: Виктор Александрович всегда одинаково разговаривал и с дворником, и с заводскими управленцами, и с руководителями, в том числе, с Ходорковским (Михаил Ходорковский — владелец ЮКОСа. — Прим. Волга Ньюс). Я бы сказал, что он был неудобный топ-менеджер. Очень неудобный. Потому что почти всегда добивался того, что способствовало развитию производства, порой — через резкое слово, неудобные для руководства решения.
В 2003 году Тархов пошел в депутаты. К этому моменту ЮКОСа уже, как такового, не было, его заменила "Роснефть". Выбирались мы по Чапаевску и Безенчуку, а в 2006 году, когда были выборы мэра Самары, поступило предложение: смотрите, мол, власть валяется на земле, какой бардак, с вашей хозяйственностью нужно исправлять ситуацию. Так он стал мэром. В город мы пришли вопреки всем, включая Константина Титова. Было достаточно много врагов.
Удержал "Водоканал"
— Как Тархов реагировал на критику недоброжелателей, когда был мэром?
— Он вел свою работу так, как понимал ее. Конечно, ему было неприятно, когда организовывались некие "постановочные" митинги у здания администрации города. Но он лидер по натуре, и что у него на душе в тот момент творилось, никому не было известно. Из рабочей колеи эти ситуации его не выбивали. Я вообще не припоминаю случая, когда он хватался за сердце. Просто продолжали работать дальше.
Больший отклик в нем находили позитивные события. Например, спустя год после его прихода в мэрию, нам удалось увеличить бюджет Самары вдвое — с 6 до 12 млрд рублей. Это было очень эффективно. В то время первым замом по экономике был Дмитрий Азаров, во многом это его заслуга. С Виктором Александровичем они работали дружно.
Елена Лебединская, работавшая тогда в мэрии руководителем управления по работе со СМИ, сказала: "Тархов не политик, он — победитель". Всего одно слово, но оно очень точно характеризует человека. Он шел по жизни как считал нужным. Видел проблемы и побеждал их.
— А как Тархов решал кадровые вопросы?
— Никогда не рубил сплеча. Если у подчиненных что-то не получалось, он, видя это, говорил, что сделает сам. Если человек начинал сопротивляться его указаниям, его снимали с работы. Но это было редкостью. Показательный случай — из 2008 года. Тогда была очень снежная зима с гололедом. Город принял решение не выпускать на линию троллейбусы. Тогдашний начальник МП "ТТУ" Владимир Водолазов послал всех условно на три буквы и выпустил транспорт с комментарием, что за простой ему никто не заплатит. И это при том, что "ТТУ" — дотационное предприятие, о каком простое речь? Так эти троллейбусы "раскорячились" по всему городу, мешая уборке снега, да еще и движение в городе поперекрывали. Это неразумное решение стало для начальника "ТТУ" фатальным.
Каждый шаг — публичный
— Про досуг: говорят, что Виктор Тархов любил рыбалку.
— Виктор Александрович любил активный отдых, особенно рыбалку. Но не ту рыбалку, якобы, в Финляндии, о которой так любят говорить скандальные журналисты. Кстати, всю жизнь про Виктора Александровича распускали всякие слухи и сплетни. Правды там и на копейку не было. А сейчас, когда его не стало и ответить он не может, эти болтуны разошлись по полной. В программах на федеральных каналах столько "знатоков Тархова" объявилось, так они про него рассказывают, что противно становится. Большинство из этих людей с ним никогда не встречались и не общались. Ну, да Бог им судья…
— Давайте развеем слухи: все-таки летали вы с ним на рыбалку в Финляндию?
— Я — ни разу. Он раза три в Финляндии был. В период работы в ЮКОСе, в 90-е годы. В то время у него там был коттедж, как никак — старший вице-президент ЮКОСА, вроде как для статуса нужно было, вот он и купил этот коттедж. В начале двухтысячных, когда он уволился из ЮКОСа, коттедж стал ему не нужен, и он его продал. Так что большую часть жизни мы рыбачили на Волге, это было любимое место его отдыха.
У Виктора Александровича был катер, он стоял в Кривуше, под Новокуйбышевском. Мы рыбачили в Чапаевских лиманах, там большой разлив, озера, соединенные с Волгой. Рыбалка там хорошая. Но опять же: пишут сейчас, что он там чуть ли не с утра до вечера каждый день был — вранье. Когда Тархов работал на заводе, мы туда приезжали раз 5-6 за лето, столько же зимой. Иногда — одним днем, иногда ночевали в палатках.
— На рыбалке же молчать надо часами, чтобы рыбу не распугать?
— Это касается рыбалки с берега. А мы с лодки удили, я обычно с носа катера ловил, он с кормы. Катер у него был небольшой, с кабинкой посередине — для рыбалки самое то.
— О чем разговаривали в это время? О работе?
— Разные были темы для разговора — о политике, о рыбалке, кто что где поймал. Бытовые беседы, словом. Хочу добавить: за 30 лет мы ни разу не обсуждали женщин, никого, никогда. Он в этом плане человек был строгих нравов. Да и я предпочитаю на эту тему не судачить. Это я к тому, что сейчас ему и любовницу еще нашли эти самые "знатоки Тархова". Не было у него любовницы никогда. Работа у него была и жена — Наталья Ивановна.
— Читать он любил?
— Виктор Александрович читал много. У него дома была хорошая библиотека, в первую очередь книги о Великой Отечественной войне, много книг об истории Российского государства. Собрания сочинений классиков российских. Все это он читал. Очень много знал о церкви. Его жена, Наталья Ивановна, была набожной женщиной.
С женой он рука об руку прошел практически через всю свою жизнь. Они познакомились еще в институте, на одном курсе вместе учились. Затем их направили на работу в Новокуйбышевск. Сначала они ездили из Куйбышева, затем им дали комнату в Новокуйбышевске. Она работала сначала лаборантом на заводе, потом в институте. Какое-то время, когда Виктор Александрович уже работал гендиректором, Наталья Ивановна трудилась в Сбербанке на рядовой должности. По отзывам коллег, была совершенно скромная женщина, никогда не кичилась тем, какую должность занимает ее муж. Позже, когда в жизнь Тархова пришел ЮКОС, она ушла с работы, поддерживала его, летала с ним в командировки в Москву, посвятила ему свою жизнь. Ни разу не слышал, чтобы они спорили, тем более ссорились. Придешь в гости, Наталья Ивановна встречает: "О, Александр Семенович, проходите, кофе будете?".
Иногда и по рюмочке с Виктором Александровичем могли пропустить. За 30 лет нашей совместной работы чего только не было — и рыбалка, и большие гости на заводе и в администрации. В мужских коллективах принято решать большие вопросы за маленькой рюмкой. Это не хорошо и не плохо, так просто заведено. Но за эти годы я его никогда не видел пьяным. Он ни разу не терял чувства собственного достоинства.
Помощь церкви и борьба с экстрасенсами
— С церковью у него были особые отношения?
— Виктор Александрович немало сделал для возрождения православия в Новокуйбышевске и в Самаре. По его инициативе был построен храм Серафима Саровского на месте бывшего хлебного магазина на Нижней площади в Новокуйбышевске. В Самаре он построил на свои деньги две часовни, оказывал помощь при строительстве церкви в Гранном и на Металлурге. Оказывал помощь настоятелям нескольких церквей.
Наталья Ивановна каждую субботу ходила на молебны, часто — и Виктор Александрович вместе с ней. Дома у них было много ценных икон.
Про благотворительность еще пару случаев напомню: когда работали в мэрии Самары, была неприятная ситуация — один деятель оскорбил Тархова. Тот подал на него в суд, выиграл дело, а все деньги отдал в детский дом.
А в начале девяностых, когда он только стал председателем Облисполкома (это первый человек в области, по нынешнему губернатор) ему выдали ордер на квартиру по адресу: ул. Вилоновская, 2. Это шикарная квартира, где всегда жили первые секретари Обкома КПСС. Вроде как главный в области, должен жить там, где всегда первые лица жили. Буквально на следующий день он приезжает на работу, и ему навстречу женщина бросается: "Виктор Александрович, помогите!". Это была многодетная мать, которая многие годы оббивала пороги властных кабинетов, пытаясь улучшить жилищные условия. Тархов пригласил ее к себе в кабинет, вызвал сотрудника жилотдела, отдал ему ордер и сказал — через час переоформите и выдайте этой женщине.
Возвращаясь ко времени работы на заводе в Новокуйбышевске, добавлю, что в 90-е годы откуда-то повылезали шаманы и целители, экстрасенсы. Некоторым удавалось арендовать зал местного Дома культуры, который тогда входил в систему НК НПЗ. Узнав о псевдоцелителях, Тархов их прогнал, а затем по его инициативе в ДК была организована академия музыки.
— Как складывалась жизнь экс-мэра последние годы?
— Переболев коронавирусом, он сильно сдал, потерял около тридцати килограммов. Здоровье не полностью восстановилось, и Виктор Александрович стал очень слабым, даже думать стал как-то по другому. Это уже не был тот волевой, сильный, прямой мужик.
— А последнюю вашу встречу с Виктором Александровичем помните?
— Это было в апреле 2024 года, я пригласил его на день рождения, встречались узким кругом, человек 5-6. Наталья Ивановна подвезла его тогда на машине. Выглядел он не очень. Но разговаривал весело — говорил о прошлом, о работе, вспоминал, шутил. А потом, через час-полтора, жена приехала, забрала его.
Гены — пистолет, окружение — курок
— Вы упомянули, что Наталья Ивановна почти всю жизнь посвятила мужу. А как она реализовалась с точки зрения материнства?
— Когда дочь Людмила училась в школе, семья Тарховых жила в Новокуйбышевске. Виктор Александрович занимал руководящую должность. И порой дирекция школы, где училась его дочь, обращалась за помощью напрямую к нему. То им краски нужны, то замазки, то трубы поменять. Такие вопросы было проще и быстрее решать через Тархова, а не через отдел образования. А как поставить двойку ученице, чей отец помогает школе? Думаю, к ней в школе было особое отношение, что не совсем правильно и, как я думаю, плохо сказалось впоследствии. Но это лишь мои размышления.
Кроме того, у каждого человека свой характер, его никуда не денешь. Да и атмосфера 80-90-х способствовала тому, что молодость у Людмилы была вольная. Как директор, отец получал хорошие деньги, дочь ни в чем не нуждалась.
Все перечисленное — мои личные наблюдения. За все 30 лет мы с Виктором Александровичем о семье не говорили ни разу, таков его характер. Он считал, что его семья, его дом, — это закрытая тема. Никогда он не жаловался ни на что, не комментировал. Единственный раз, когда посетовал на внучку, был летом 2024 года. Он в сердцах тогда сказал: "И институт не закончила, и работать нигде не хочет, только давай ей деньги!". Расстроен был. Насколько мне известно, на эту тему и скандалы внучка им устраивала.
— Вы были свидетелем того, в каких условиях росла внучка Катя. Что можете вспомнить об этом?
— Когда она была маленькая, дед ее часто водил на разные мероприятия, на демонстрации. Ну что можно сказать о ребенке? Обычная девочка с бантиком, красиво одетая. Как тут охарактеризуешь? Да, у нее было все, чего ей хотелось. Конечно, баловали. Я уже говорил, что Тархов был трудоголиком, главным для него была работа. Что на заводе он проводил по 10-11 часов каждый день, что в администрации. А воспитанием больше занимались жена, дочь.
— Но вы верите, что Катерина могла совершить двойное убийство? И что у нее действительно были подельники?
— Верю. Во время обыска у Екатерины нашли паспорта и телефоны Виктора Александровича и Натальи Ивановны. Кстати, у них даже загранпаспортов не было — это информация для тех, кто врет, что они скрылись из страны. Катя после их исчезновения продала машину по ложной доверенности, продала иконы. Думаю, все было ею спланировано.
Я первым забил тревогу. Позвонил Тархову 31 декабря в 23:30, потом звонил и первого, и второго января. В ответ приходили смс-ки: "Занят. Перезвоню". А 3 января, в его день рождения, мне пришла смс, что якобы он по семейным обстоятельствам в Москве. Через пару дней мне позвонили из Новокуйбышевска с вопросом: "А что с Натальей Ивановной?". Якобы Катя сказала, что дедушка увез бабушку на скорой помощи с инсультом. Вот здесь я уже всерьез насторожился и решил обратиться в правоохранительные органы. В результате проверки завели уголовное дело.
Вечером того же дня, когда я обратился, мне позвонили и сказали, что на следующий день к 9 часам ждут меня в управлении уголовного розыска. Вначале были долгие распросы: кто я, откуда, когда познакомился, где был. Но я тогда даже представить не мог, что случилось. Тем более, не мог предположить, что это сделала внучка. Помню, я уже сижу у следователя и все спрашиваю: "Он жив? Жив?". А мне: "Да вы что, забудьте об этом". Долго не мог поверить в то, что произошло…
Часто приходилось потом встречаться с сотрудниками полиции по расследованию причин смерти Виктора Александровича и Натальи Ивановны, считаю что они огромную работу провели по установлению истины. Четко, грамотно, профессионально. Сейчас, как мне известно, дело передается в суд. Будем ждать решения.
Вместо заключения: "Без дела сидеть не приучен"
Александр Семенович Кузнецов передал в редакцию "Волга Ньюс" автобиографию Виктора Тархова, написанную им самим в 2004 году. Ниже — полная версия.
"Биографию нужно рассказывать? Если коротко… Мне 56 лет. Родился в 1948 г., в Самаре. Тогда это был Куйбышев. Коренной самарец. Семь поколений лежат в этой земле. По образованию химик-технолог. Трудовая биография обычная, советская: начинал на заводе оператором установки, прошагал все ступеньки. Через 10 лет — мне тогда было 36 лет — генеральный директор объединения "Куйбышевнефтеоргсинтез". Почти 25 тысяч рабочих. Большое хозяйство. В конце 80-х стал депутатом облсовета, а на первой же сессии меня избрали председателем. Потом еще и председателем облисполкома.
В августе 1991 года ГКЧП. Я тогда произнес одну неосторожную фразу, от которой и не отказываюсь: "Пока Москва дерется — наше дело, чтобы здесь был полный порядок". В Москву пошел донос и Ельцин подписал указ — освободить от занимаемой должности. Потом, уже позднее, вышел еще один указ. Получилось, что меня устранили не за связь с ГКЧП, а в связи с какой-то реорганизацией структуры управления. Полная ахинея" Расстрелять расстреляли, но не за это, а за то…
Вернулся на завод, а тут подоспела приватизация. Опять же указом Ельцина нас подарили ЮКОСу. Меня перевели в Москву, назначили вице-президентом по переработке. Какое это было время, помните? Заводы останавливались, производство разваливалось, людей на улицу. Я в это время заводы поднимал, производство восстанавливал… География интересная — от Херсона до Хабаровска.
В 2000 году произошли выборы губернатора. К этому времени я из ЮКОСа ушел, чем очень удивил Ходорковского. На выборах я получил 33 процента голосов. Любопытно, но недавно узнал, как у меня украли процентов 10. Кому их отдали, догадываетесь?
После выборов опять работа на производстве, потом выборы в Самарскую губернскую думу. Сейчас я депутат думы, сопредседатель общественного движения предпринимателей "Опора России"
Депутат я неосвобожденный, а без дела сидеть не приучен. Есть группа предприятий, которые работают по нескольким направлениям. Это сельхозпроизводство, переработка, есть экологические проекты, самолетостроение. Может быть, громко сказано… Хотя мы действительно производим самолеты для авиации общего назначения. Их можно использовать для обработки полей, такие самолеты нужны лесникам, охотоведам, спасателям, картографам…
Что еще о себе? Женат. Один раз. Имею дочку, внучку. Ни в каких партиях не состою, хотя убеждения имею и менять их не собираюсь. Пожалуй, все, но если есть вопросы, могу продолжить…".