В Самаре на 23 дня перекроют ул. Печерскую

В Самаре движение транспорта по ул. Печерской между Третьим и Четвертым проездами ограничат с 08:00 10 ноября до 23:59 2 декабря.Как сообщает горадминистрация, в это время здесь будут выполняться работы по подключению новостройки к системе водоснабжения.

"Застройщик и ресурсоснабжающая компания приносят извинения автомобилистам за временные неудобства и просят заранее планировать маршруты следования", - отметили в мэрии

