В Жигулевске полиция с мигалками довезла рожающую в машине женщину до роддома

Во время несения службы, на 967 км трассы М-5 к инспекторам ДПС обратился взволнованный местный житель. Он выскочил из машины и сообщил, что им с женой срочно требуется помощь - схватки у супруги начались прямо в автомобиле.

"Понимал, что роддом находится далеко, нужно проехать еще 29 километров, а супруга может родить в любую минуту. На мою удачу на трассе несли службу сотрудники ДПС. Увидев полицейских, остановился и попросил у них помощи", — комментирует мужчина.

Сотрудники Госавтоинспекции помогли ему пересадить женщину в служебный автомобиль. Не теряя ни минуты, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, выбрав наиболее быстрый и безопасный маршрут, правоохранители довезли женщину до роддома, где своевременно передали медицинским работникам.

"Хочу сказать огромное спасибо полицейским, которые помоги довезти мою беременную жену до перинатального центра. В одиночку я мог и не успеть. Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских, супруга благополучно родила сына в больнице, им оказана своевременная медицинская помощь", — поблагодарил житель Жигулевска.