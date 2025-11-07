16+
Общество

В Жигулевске полиция с мигалками довезла рожающую в машине женщину до роддома

ЖИГУЛЕВСК. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во время несения службы, на 967 км трассы М-5 к инспекторам ДПС обратился взволнованный местный житель. Он выскочил из машины и сообщил, что им с женой срочно требуется помощь - схватки у супруги начались прямо в автомобиле.

"Понимал, что роддом находится далеко, нужно проехать еще 29 километров, а супруга может родить в любую минуту. На мою удачу на трассе несли службу сотрудники ДПС. Увидев полицейских, остановился и попросил у них помощи", — комментирует мужчина.

Сотрудники Госавтоинспекции помогли ему пересадить женщину в служебный автомобиль. Не теряя ни минуты, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, выбрав наиболее быстрый и безопасный маршрут, правоохранители довезли женщину до роддома, где своевременно передали медицинским работникам. 

"Хочу сказать огромное спасибо полицейским, которые помоги довезти мою беременную жену до перинатального центра. В одиночку я мог и не успеть. Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских, супруга благополучно родила сына в больнице, им оказана своевременная медицинская помощь", — поблагодарил житель Жигулевска.

