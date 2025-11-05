В Самарской духовной семинарии прошла встреча с ветеранами СВО

Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" совместно с Ассоциацией ветеранов СВО продолжает серию уроков Мужества и открытых диалогов в учебных заведениях региона. В стенах Самарской духовной семинарии состоялась уникальная встреча, которая объединила ветеранов специальной военной операции и семинаристов.

Ветераны СВО Андрей Растегаев и Денис Серегин поделились тем, что занимает мысли бойцов на передовой, рассказали о силе духа и о том, как молитва помогала поддерживать боевой дух в зоне боевых действий.

"Сегодняшний день наполнен особым смыслом. Мы только что молились о бойцах… И вот теперь судьба дарит нам встречу с вами - с живыми бойцами, прошедшими через огонь и достойно вернувшимися. Эта связь между памятью о павших и радостью за живых не случайна. Она как нить, которая соединяет прошлое и настоящее. Очень рад вас видеть", - обратился к гостям ректор Самарской духовной семинарии, протоиерей Максим Кокарев.

Вера, труд и поддержка священников помогают в трудные моменты. Без молитвы справляться с ударами судьбы тяжелее. Трогательную историю, подтверждающую это, рассказал ветеран СВО, участник программы "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев") Андрей Растегаев.

"Еще в 2014 г. мы с товарищами решили поехать на Донбасс. Но прежде чем отправиться в путь, нужно было заручиться благословением. Мы пришли к батюшке. А он был в алтаре и нашел для нас такие проникновенные, верные слова… Сказал: "Куда вы собрались? У вас ведь сыновья совсем маленькие, только родились. Сначала поставьте на ноги детей, вырастите их, а война… если она вам суждена - сама вас найдет". И в 2022 г., когда дети уже подросли, пришло мое время, и я отправился добровольцем", - прокомментировал Андрей Растегаев.

Примером того, как вера сплачивала бойцов, независимо от их религии, поделился ветеран СВО, социальный координатор Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" Денис Серегин.

"Каждый человек сталкивается с моментами, когда теряет надежду. Один может справиться самостоятельно, а другому необходима поддержка. В этом контексте священники играют важную роль. Я знаю случаи, когда мои товарищи, служившие в разных подразделениях, находили утешение в вере. В одном населенном пункте, где мы находились, была маленькая часовня. По воскресеньям мы ходили на службу к иерею Роману. В нашем подразделении служили и мусульмане, и православные, и мы помогали друг другу. Когда мусульмане читали намаз, мы приходили в храм, а они - на нашу службу", - рассказал Денис Серегин.

Особенностью мероприятия стал совместный формат выступлений. Ответным словом семинаристы подготовили сообщение о примерах святости и жертвенного служения в русской воинской традиции, рассказали о воинах, причисленных к лику святых, чьи подвиги служат духовным ориентиром.

Завершилась встреча душевными разговорами за чаем. Современные бойцы и будущие священники говорили на одном языке - языке сердца, где есть место и мужеству, и молитве.