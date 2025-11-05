16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области ограничили движение лодок по Волге и еще двум рекам В Самарской духовной семинарии прошла встреча с ветеранами СВО На Ново-Садовой вновь перекроют движение трамваев для замены рельс В Самарской области рассчитывают новый мусорный тариф Короткая рабочая неделя в Самарской области будет дождливой

Общество

В Самарской духовной семинарии прошла встреча с ветеранами СВО

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский филиал фонда "Защитники Отечества" совместно с Ассоциацией ветеранов СВО продолжает серию уроков Мужества и открытых диалогов в учебных заведениях региона. В стенах Самарской духовной семинарии состоялась уникальная встреча, которая объединила ветеранов специальной военной операции и семинаристов.

Ветераны СВО Андрей Растегаев и Денис Серегин поделились тем, что занимает мысли бойцов на передовой, рассказали о силе духа и о том, как молитва помогала поддерживать боевой дух в зоне боевых действий.

"Сегодняшний день наполнен особым смыслом. Мы только что молились о бойцах… И вот теперь судьба дарит нам встречу с вами - с живыми бойцами, прошедшими через огонь и достойно вернувшимися. Эта связь между памятью о павших и радостью за живых не случайна. Она как нить, которая соединяет прошлое и настоящее. Очень рад вас видеть", - обратился к гостям ректор Самарской духовной семинарии, протоиерей Максим Кокарев.

Вера, труд и поддержка священников помогают в трудные моменты. Без молитвы справляться с ударами судьбы тяжелее. Трогательную историю, подтверждающую это, рассказал ветеран СВО, участник программы "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев") Андрей Растегаев.

"Еще в 2014 г. мы с товарищами решили поехать на Донбасс. Но прежде чем отправиться в путь, нужно было заручиться благословением. Мы пришли к батюшке. А он был в алтаре и нашел для нас такие проникновенные, верные слова… Сказал: "Куда вы собрались? У вас ведь сыновья совсем маленькие, только родились. Сначала поставьте на ноги детей, вырастите их, а война… если она вам суждена - сама вас найдет". И в 2022 г., когда дети уже подросли, пришло мое время, и я отправился добровольцем", - прокомментировал Андрей Растегаев.

Примером того, как вера сплачивала бойцов, независимо от их религии, поделился ветеран СВО, социальный координатор Самарского филиала фонда "Защитники Отечества" Денис Серегин.

"Каждый человек сталкивается с моментами, когда теряет надежду. Один может справиться самостоятельно, а другому необходима поддержка. В этом контексте священники играют важную роль. Я знаю случаи, когда мои товарищи, служившие в разных подразделениях, находили утешение в вере. В одном населенном пункте, где мы находились, была маленькая часовня. По воскресеньям мы ходили на службу к иерею Роману. В нашем подразделении служили и мусульмане, и православные, и мы помогали друг другу. Когда мусульмане читали намаз, мы приходили в храм, а они - на нашу службу", - рассказал Денис Серегин.

Особенностью мероприятия стал совместный формат выступлений. Ответным словом семинаристы подготовили сообщение о примерах святости и жертвенного служения в русской воинской традиции, рассказали о воинах, причисленных к лику святых, чьи подвиги служат духовным ориентиром.

Завершилась встреча душевными разговорами за чаем. Современные бойцы и будущие священники говорили на одном языке - языке сердца, где есть место и мужеству, и молитве.

Гид потребителя

Последние комментарии

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Фото на сайте

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

В Самаре открылся региональный этап всероссийского конкурса "Моя профессия - ИТ"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Более 100 самарских брендов представили свои коллекции на "Территории моды"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Конкурс "Мисс Самара 2025"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30