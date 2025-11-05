В Самарской области ограничили движение лодок по Волге и еще двум рекам

В Самарской области утвердили правила пользования маломерными судами на водных объектах. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Федорищев.
Согласно документу, плавание и нахождение маломерных судов запрещается:
- у правого (южного) берега Усольского залива Куйбышевского водохранилища;
- у плотины Жигулевской ГЭС на 1 км выше плотины и 2 км ниже плотины;
- на участке вдоль левого берега Куйбышевского водохранилища
- в районе шлюза № 21 Жигулевского гидроузла;
- вдоль правого берега реки Самары от железнодорожного моста до устья реки Самары;
- вдоль левого берега Саратовского водохранилища от села Студеный (от Студеного оврага) до истока реки Кривуши;
- вдоль правого берега реки Самары от устья до железнодорожного моста (за исключением акватории Новой Гавани и Старой Гавани);
- на акватории и по судоходному подходному каналу порта Сызрань;
- на внутренней акватории Муравьиных островов в Тольятти;
- на акватории Сызранского железнодорожного моста на расстоянии менее 100 метров от границ сооружения, за исключением движения по реке Волге под несудоходными пролетами № 1 или № 9;
- на акватории реки Татьянки в подпоре Саратовского водохранилища, расположенной в границах Самары.
Исключения распространяются на маломерные служб госнадзора, аварийно-спасательных служб, органов внутренних дел и народных дружин. Также по реке Татьянке могут передвигаться лодки без моторов.
"На Куйбышевском водохранилище движение маломерных судов осуществляется вдоль обоих берегов на расстояние не более 1 км, на реке Самаре (от устья до железнодорожного моста) — вдоль левого берега, на акватории Саратовского водохранилища (от Студеного оврага до истока реки Кривуши) — за правой кромкой судового хода реки Волги", — следует из документа.
Подход к левому берегу Волги в Самаре для погрузки (выгрузки) грузов, посадки (высадки) людей с пересечением судового хода разрешен в следующих местах:
- в районе причала "Барбошина поляна";
- в районе спуска улицы Советской Армии;
- в районе спуска улицы Лейтенанта Шмидта;
- от устья реки Самары до выхода из протоки Сухая Самарка (у ухвостья острова Коровий).
Посмотреть точные координаты и ознакомиться со всеми правилами можно здесь.
