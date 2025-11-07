Выходные в Самаре будут дождливыми

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать в Самарской области с 7 по 10 ноября. По прогнозам синоптиков в регион придут дожди.
В пятницу, 7 ноября, в Самаре облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +6…+8 °C.
В субботу, 8 числа, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +5…+10 °C.
9 ноября в Самарской области сохранится облачная погода. Ночью ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер Северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха и ночью и днем составит +3…+8 °C.
В понедельник, 10 числа, по-прежнему прогнозируется облачная погода. Местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 °C, днем +2…+7 °C.
